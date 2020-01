BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das war ein äußerst unruhiger Jahreswechsel: die vielen Raketen und Böller lösten eine Reihe von Brandeinsätzen aus.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen

hochgeladen von Thomas Santrucek





Die Blaulicht-Silvesternacht eröffnete ein Flurbrand bei Strelzhof um 21.07 Uhr. Hier standen die Feuerwehren Willendorf und Willendorf- Dörfles im Einsatz.

Um 21.45 Uhr stand eine Hecke neben dem Haus in der Weidengasse in Dunkelstein in Flammen. Die Feuerwehren Dunkelstein, Rohrbach, St. Johann und Döppling wurden alarmiert. Letztlich genügte aber der Einsatz der Feuerwehr Dunkelstein.

Um 22.58 Uhr hieß es für die Feuerwehr: Zimmerbrand in Gerasdorf am Steinfeld. Nahezu zeitgleich wurde ein Heckenbrand in Urschendorf gemeldet. Um 23.03 Uhr galt es einen Flurbrand in Neunkirchen zu bekämpfen, gefolgt von zwei Flurbränden in Würflach um 23.51 Uhr. Exakt eine Minute nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Neunkirchen vier Mal zu einem Flurbrand in Neunkirchen und einen Heckenbrand gerufen.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen

hochgeladen von Thomas Santrucek

Ein angezeigter Wohnhausbrand in Neunkirchen setzte um 0.09 Uhr die Feuerwehren Neunkirchen, Mollram und Peisching in Bewegung. Der Wohnhausbrand entpuppte sich jedoch als Falschmeldung.

Sorgloser Umgang mit Feuerwerk

Besonders bedenklich war zum Jahreswechsel der Umgang mit Feuerwerk. "Um 21 Uhr schoss ein Junge – er war sicher nicht älter als 10 – viele kleine Raketen ab. Ich finde es gefährlich, dass keine Erwachsenen dabei waren und ermahnte ihn. Er fand es jedoch lustig und ballerte weiter", beobachtete etwa eine besorgte Dame.

Und auch auf der Hohen Wand war die Mischung aus Übermut, Alkohol und Raketen mehr als bedenklich. Betrunkene feuerten ein riesiges Arsenal an Raketen und Knallkörpern zwischen Wagnersteig-Ausstieg und Bergrettungshütte ab. Mehrmals auch in Richtung von Passanten, die hier das Feuerwerk im Tal beobachten wollten. – Absichtlich, oder aufgrund ihres betrunkenen Zustandes.

Im Bereich der Ternitzer Kreuzäckergasse wurde selbst bis kurz vor 2 Uhr früh munter weiter mit Böllern hantiert. Eine Gruppe einfältiger Jugendlicher fand es besonders lustig, die Böller zur Schulfassade in der Gasse zur werfen.