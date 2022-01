BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ternitz' Sozialmarkt muss Kritik einstecken. Aber es gibt eine Erklärung für die Lebensmittel-Vernichtung.

Sollte man Lebensmittel verschenken, statt sie wegzuwerfen?

Dass im reichen Europa haufenweise gute Lebensmittel in den Müll wandern, ist bekannt; dass auch in Sozialmärkten gespendete Lebensmittel zum werden, überrascht dann doch ein wenig.

Im Soogut-Sozialmarkt muss leider einiges an Essen entsorgt werden.

"Nicht alles, was wir abholen, kann auch wirklich

an unsere Kunden weiterverkauft werden."

Barbara Sandhofer



So beobachtete ein Bürger den Umgang mit Nahrungsmitteln entrüstet: "Im Soogut-Markt-Lager muss wohl Platz für neuere Lebensmittel geschaffen werden. Aber das sind alles Produkte, die noch genießbar sind. Ich habe mir dann selbst ein paar Donuts aus dem Korb genommen, der fürs Wegwerfen hergestellt wurde. Warum wird so was nicht verschenkt?" Außerdem dokumentierte der Mann die Entsorgung mit einigen Bildern.

Donuts und Co wurden zur Entsorgung freigegeben.

"Wir müssen aussortieren"

Barabara Sandhofer, Leiterin des Soogut-Marktes Ternitz sprach gegenüber den RegionalMedien NÖ von einem "notwendigen Vor- und Aussortieren": "Schon die Fahrer sortieren ein wenig vor, wenn sie die Waren von Supermärkten abholen." Leider komme es vor, dass zwischen (gutem) Essen benutzte Taschentücher oder sogar Waschmittel landet. "Das können wir natürlich nicht anbieten und muss entsorgt werden", argumentiert Sandhofer.

Rund 150 kg Essen pro Woche

Auch in Gloggnitz werden Lebensmittel umverteilt. Horst Reingruber hat die Aktion "Foodsharing" in Gloggnitz etabliert. Auch hier geht es um die Verwertung von Lebensmitteln: "Wir sammeln zwischen 120 bis 150 kg pro Woche. Sollt bei uns der Fall eintreten, das Freitag noch etwas übrig bleibt, bekommen es die Tiere", so Reingruber. Weggeworfen werden hier nur geringste Mengen.

Tipp: auch Apps wie "Too good to go" die reduzieren Lebensmittel-Verschwendung.