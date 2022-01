BEZIRK NEUNKIRCHEN. Sternsingen im Einsatz für eine bessere Welt – auch in Ternitz und Pottschach.

(robert unger). Auch im Jahr 2022 waren die Sternsinger in ganz Österreich unterwegs um Geld für Hilfsprojekte zu sammeln.

Am 5. Jänner 2022 besuchten die Sternsinger der Pfarren Pottschach und Ternitz Bürgermeister Rupert Dworak und Landtagsabgeordneten Vizebürgermeister Christian Samwald im Rathaus. Für die dargebotenen Gedichte erhielten die Heiligen drei Könige selbstverständlich eine Spende für die zahlreichen Projekte der Katholischen Jungschar.

Gegen Ausbeutung von Völkern

Unter diesen rund 500 Sternsinger-Hilfsprojekten sind Aktionen, die Menschen in Armutsregionen unterstützen und die auch mithelfen sollen, Armut und Ausbeutung zu entkommen. Weiters werden unter anderem indigene Völker im Regenwald Brasiliens unterstütz, deren Überleben durch die Zerstörung des Regenwaldes bedroht ist.

"Danke allen Sternsingern"

"Wir leben in einem der wohlhabendsten Länder der Erde und dürfen nicht vergessen unter welch unvorstellbaren Verhältnissen Menschen in anderen Regionen der Welt leben müssen. Deshalb danke ich den Sternsingern in Österreich für diese alljährliche Dreikönigsaktion, die diese Spendensammlung für eine bessere Welt durchführen", so Bürgermeister Rupert Dworak.