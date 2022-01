BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bretter, Bauschutt und ein "halbes Gasthaus" stehen noch. Der Weg für Grimmensteins Ortszentrum neu ist frei.

Was vom Gasthaus übriggeblieben ist.

Der Abbruch vom Großteil des alten Gasthauses Tanzler ist vollzogen. Mehr dazu an dieser Stelle. Nun kann das neue Ortszentrum schrittweise Gestalt annehmen. Geht es nach Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP) soll bereits Ende Jänner Gewissheit über die Kosten herrschen: "Die Ausschreibung ist schon draußen." Und läuft alles nach Plan, soll einem Baustart im März nichts mehr im Wege stehen.

29 Wohnungen inklusive Tiefgarage mit 30 Stellplätzen für die Wohnungsanrainer sollen das neue Ortszentrum bilden. "Dazu kommt die Sparkassen-Filiale und ein Raum von 29 Quadratmetern Größe, wo wir noch nicht genau wissen, wie wir ihn verwenden", so der Ortschef beim Lokalaugenschein mit den Regionalmedien NÖ.

Blick in das alte Wirtshaus.

Direktvermarkter oder Reparatur-Café

Aber geht es nach Pichler, könnte hier entweder ein Direktvermarkter Fuß fassen: "Oder ein Reparatur-Café, wo beispielsweise drei Mal pro Woche kleine Reparaturen durchgeführt werden."

Suche nach gutbürgerlichen Wirt läuft

Auch ein Mehrzwecksaal ist geplant, der sowohl von der Gemeinde als auch vom Wirtshaus-Betreiber genutzt werden soll. Apropos Wirt. Ist da schon einer in Aussicht, Herr Bürgermeister? "

Nein, noch nicht. Aber wir haben uns zum Ziel gesetzt, im Frühjahr oder spätestens Herbst einen Betreiber zu finden", so Pichler. Der Gastronom soll nämlich das Gasthaus am Ortsplatz nach seinen Vorstellungen ein wenig mitgestalten. Die kulinarische Linie gibt Pichler vor. Es wird kein Pizzeria, ein griechisches oder ein chinesisches Restaurant werden. "Sondern ein gutbürgerliches Gasthaus", betont der Ortschef.