BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das Straßenbauprogramm der Stadtgemeinde Ternitz liegt vor. Heuer sollen knapp 3 Millionen Euro in diverse Straßensanierungsmaßnahmen und in den Straßenneubau fließen.



Alleine für die neue Bahnunterführung in Pottschach fließen von der Stadt 1,1 Millionen Euro für die Errichtung der Fahrbahn und dem beleuchteten, parallel geführten, Geh- und Radweg.



Die nächsten, geplanten Sanierungen

– Spiegelstraße in St. Lorenzen

– Angeräckergasse

– Queräckergasse

– Platanenstraße von der Hyazinthengasse bis zur Putzmannsdorferstraße

– Ein Teilstück vom Gehsteig Puchbergerstraße in St. Johann (250 lfm)



Diese Straßenzüge werden neu

– Kirschweg

– Queräckergasse im Bereich der neuen Wohnhausanlage

– Die Zufahrt zum Spielplatz bei der neuen Wohnhausanlage in Pottschach

– Der Gehsteig entlang der Mahrersdorferstraße (290 lfm)



Rund 6.500 Quadratmeter Asphalt werden saniert bzw. neu errichtet und ca. 5.000 Quadratmeter Nebenflächen werden 2022 gestaltet, mit Pflasterungen versehen, begrünt oder geschottert", berichtet Stadtrat Gerhard Windbichler, der darauf verweist, dass man "auf naturschonende Ausführung und die Schaffung von Versickerungsflächen für das anfallende Regenwasser" sorgen werde.