Firma Konrath ließ den Nachthimmel leuchten

29.12.2017, 00:00 Uhr

Gelungenes Demo-Feuerwerk am 28. Dezember in Neunkirchen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die klaren Nächte nutzten findige Unternehmer zur Demonstration der bei ihnen erhältlichen Feuerwerkskörper.Erhellte am 27. Dezember ein Feuerwerk vom Lagerhaus Ternitz die Nacht, so ließ es am 28. Dezember die Firma Konrath tüchtig krachen.Die Show verfehlte nicht ihre Wirkung. Die Kunden standen Schlange, um ein Sortiment für den Jahreswechsel zu erwerben.Die Bezirksblätter wünschen auf diesem Wege allen Lesern und Kunden einen guten Rutsch ins Neue Jahr.