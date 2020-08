Eine Sommergrippe und eine Covid-19 Infektion rufen ähnliche Symptome hervor. Bei Kindern verlaufen beide Erkrankungen meist ohne Komplikationen. Darüber informiert jetzt das Ordensklinikum Linz. Die Abteilung Kinderheilkunde empfiehlt, dass Kinder trotz der Sorge vor Ansteckungen weiter ihre sozialen Kontakte pflegen sollen.

OÖ. Eine Sommergrippe ist für Kinder zwar unangenehm, aber meist harmlos. In diesem Sommer schwingt bei Eltern oft die Angst vor einer Covid-19-Infektion mit. Die Entscheidung sei aufgrund ähnlicher Symptome tatsächlich nicht einfach, meint jetzt das Ordensklinikum Linz.

„Eine Covid-19-Infektion, eine Sommergrippe und später im Herbst auch die grippalen Infekte können sehr ähnliche Verläufe haben. Viel eher können aufgrund des Kontaktmanagements und der Anamnese Rückschlüsse gezogen werden, worum es sich wahrscheinlich handelt”, führt jetzt Martin Henkel, Abteilungsvorstand Kinderheilkunde am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern aus.

Sommergrippe wird über Schmierinfektionen übertragen

Wenn nach einer Urlaubsreise oder nach engem Kontakt mit einer größeren Ansammlung von Menschen Symptome auftreten, sei etwa eine Infektion mit dem Corona-Virus möglich. Eine Sommergrippe werde hingegen im Regelfall über Schmierinfektionen übertragen. Längeres Baden im kalten Wasser oder ein Aufenthalt in kühler, windiger Umgebung können die Krankheit bedingen.

Positiv sei, dass sowohl Covid-19 als auch die Sommergrippe bei Kindern im Regelfall mild verlaufen würden. So seien etwa spezielle Risikofaktoren aufgrund schwerer Grunderkrankungen selten und sollten nur in Ausnahmefällen zum Fernbleiben von der Schule führen. Eltern, deren Kinder über Symptome wie Husten und Halsschmerzen klagen, empfiehlt Henkel Ruhe zu bewahren, aber aufmerksam zu sein und das weitere Krankheitsgeschehen genau zu beobachten. Kontakt zu Außenstehenden sollte hier so weit wie möglich vermieden werden.

"Banaler Schnupfen ist kein Drama"

Eine Herausforderung sieht der Kinderarzt derzeit für den Herbst, da Kinder zu dieser Jahreszeit häufig an Halsweh, Bauchweh und erhöhter Temperatur leiden. „Banaler Schnupfen ohne Fieber ist für mich kein Drama. Wichtig ist aber bei aller Vorsicht, dass man Kinder, die symptomfrei sind, nicht isoliert und sie lange Zeit aus Angst vor dem Corona-Virus nicht zur Schule oder in den Kindergarten gehen lässt. Für Kinder ist der soziale Kontakt sehr wichtig“, erklärt Henkel. Wichtig seien sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen Handhygiene, das Tragen einer Maske und das Einhalten eines Sicherheitsabstandes.