Bei der Generalversammlung am vergangenen Montag, 10. Jänner 2022 gab es einen Wechsel des Vorstandsvorsitzes bei der Kepler Society: Michael Strugl übernimmt ab sofort das Amt von Gerhard Stürmer, der es seit 17 Jahren innehatte.

OÖ. Die Generalversammlung der Kepler Society fand aufgrund der Corona-Pandemie digital statt. Michael Strugl, der bereits seit 2020 Vorstandsbeisitzender war, wurde einstimmig zum Vorstandsvorsitzenden des JKU Alumniclubs gewählt und tritt sein neues Amt sofort an.

„Als Absolvent der JKU ist es für mich eine besondere Ehre, den Vorstandsvorsitz des JKU Alumniclubs Kepler Society zu übernehmen und ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Die Johannes Kepler Universität Linz, meine Alma Mater, habe ich auch nach Abschluss meiner Studienzeit stets als besonderen Ort und Herzensthema betrachtet und ich durfte auch im beruflichen Kontext lange eng mit ihr in Kontakt bleiben. Umso mehr erfüllt es mich mit Stolz, ab sofort als Vorstandsvorsitzender die Zukunft der Kepler Society mitgestalten zu dürfen. In den letzten 17 Jahren hat die Kepler Society unter meinem Vorgänger Dr. Gerhard Stürmer eine beeindruckende Entwicklung erlebt. Ich freue mich bereits darauf mit meinem Vorstandsteam mit vollem Einsatz daran anzuknüpfen, um die Erfolgsgeschichte der Kepler Society fortzuschreiben“,

so Michael Strugl.

Unter dem nunmehr ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und jetzigen Ehrenpräsidenten Stürmer hat die Kepler Society 2020 das 20-jährige Bestehen gefeiert. Ihr Ziel war und ist es den JKU-Spirit zu stärken und dazu beizutragen, dass sich Absolvent*innen noch lange nach dem Abschluss mit ihrer Alma Mater verbunden fühlen. Gerhard Stürmer gratuliert seinem Nachfolger und blickt zurück:

„Nach 17Jahren übergebe ich den Vorstandsvorsitz des Alumniclubs der JKU - Kepler Society - an Michael Strugl. Ich blicke mit Dankbarkeit und Freude auf diese Jahre zurück, ist es doch gelungen, in einer dynamischen Zeit Wegbegleiter der JKU bei ihrer fulminanten Entwicklung zu sein. Dies spiegelt sich auch in den Kennzahlen der Kepler Society wider. So konnte die Zahl der Mitglieder auf 4.311 nahezu vervierfacht werden und auch die Anzahl der Mitarbeiter*innen weist eine Vervielfachung auf. Ein umfassendes Veranstaltungs- und Schulungsprogramm trägt zur Stärkung des Alumninetzwerks der JKU bei. Im Rahmen des Karrierecenters der Kepler Society ist der jährlich von uns veranstaltete Karrieretag an der JKU inzwischen zu einem nicht mehr wegzudenkendem Event am oberösterreichischen Arbeitsmarkt geworden. Mein Dank richtet sich an den Vorstand und an die Mitarbeiter*innen des Vereins sowie an unsere Sponsor*innen und das Rektorat der JKU, ohne deren massive Unterstützung diese Entwicklung nicht möglich gewesen wäre. Ich wünsche meinem Nachfolger und der Kepler Society weiterhin eine gedeihliche Entwicklung und viel Erfolg“,