BEZIRK OBERPULLENDORF. „Vorsicht ist stets geboten!“, betonte Direktor für Spezialeinheiten und Ministerialrat Bernhard Treibenreif, am Mittwoch den 5. Juli bei der Vorführung des Grenzkontrollschwerpunktes im Bezirk Oberpullendorf.

Technische Hilfsmittel

Im Laufe des Abends wurde mehrmals auf die Ernsthaftigkeit des Grenzschutzes und der damit einhergehenden Flüchtlingsthematik hingewiesen. Es wurden technische Hilfsmittel, wie Drohnen und Helikopter, vorgestellt, welche bereits zu diesem Zeitpunkt, als auch in der Zukunft die Einsätze an der Grenze vereinfachen sollen und somit die Sicherheit erhöhen werden. Der Vorteil an den sehr neumodischen Drohnen ist, dass sie im Gegensatz zu treibstoff-basierten Maschinen, einfach mit einem Kabel durch Strom geladen werden können und, dass man durch „Nachtsicht“ auch in der Dunkelheit einen großflächigen Überblick über die Grenzen hat.

hochgeladen von Vanessa Wittmann

Zusammenarbeit für den größtmöglichen Schutz

Die burgenländische Staatsgrenze in Österreich wird einerseits von der Exekutive, in Form der Polizei, und andererseits vom BMLV, in Form des österreichischen Bundesheers, großzügig und unter dauerhafter Zusammenarbeit überwacht. Somit wird für die größtmögliche Sicherheit für das Land Burgenland und in weiterer Folge für ganz Österreich gesorgt.

Aus sämtlichen Gesprächen mit kundigen Beamten stellte sich heraus, dass nicht mehr mit einem solch großen Ansturm, wie beispielsweise bei der Flüchtlingskrise 2015, zu rechnen sei, jedoch würde die Situation trotzdem sehr angespannt gesehen werden. Ein prägender Satz für die Landessicherheit und das Wohl aller Österreicher und Österreicherinnen ist, dass Sicherheit das oberste Privileg sei.

Ohne Fleiß, kein Preis!

Auf die Frage, ob die Flüchtlinge bei den Aufgriffen meist kooperativ reagieren, oder ob es häufig Probleme gebe, hatte Landespolizeidirektor-Stellvertreter des Burgenlandes Werner Fasching eine klare Antwort. Da die illegal Einreisenden das Asyl in Österreich sehr dringend benötigen, haben sie eigentlich keine andere Wahl als kooperativ zu sein, denn ohne Fleiß kein Preis.