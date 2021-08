Wer kennt ihn nicht, den Nationalpark Hohe Tauern – in unserer Region ist er den meisten ein Begriff. Am Wochenende bringt den Nationalpark Hohe Tauern, Harry Prünster den Zusehern im Fernsehen näher.

PINZGAU. Der Entertainer und Moderator Harry Prünster hat den Nationalpark Hohe Tauern besucht und dabei interessante Leute aus der Region getroffen. Am Sonntag den 8. August 2021 um 16 Uhr in ORF 2 nimmt Prünster die Fernsehzuschauer auf eine kleine "AusZeit" mit. Im Fokus standen bei der Produktion die Menschen und deren Geschichten im Nationalpark.

Moderator Harry Prünster mit einem seiner Gesprächspartner beim Blick über das Tal – endlose Weite mitten in den höchsten Bergen Österreichs.

Foto: Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern GmbH

Prominenter Gast wagt den Panorama Trail

Auf seiner Reise durch den Nationalpark Hohe Tauern trifft der Moderator auf die unterschiedlichsten Menschen. Sein erster Gesprächsgast war Sepp Steiger, Moderator, Hotelier und Bergfex. Gemeinsam wanderten sie auf dem neueröffneten Panorama Trail in Mitten der höchsten Berge Österreichs. Bei diesem Trail können Wanderer eine Distanz von 150 Kilometern, von den Krimmler Wasserfällen bis zum Zellersee in zehn Tagesetappen absolvieren.

Ein Besuch im Kräuter-Labyrinth lohnt sich

Auf seinem Weg besuchte Harry Prünster auch die Nationalparkgemeinde Hollersbach. Hier legte er einen Halt bei Andrea Rieder in ihrem Kräutergarten ein. Sie ist Expertin auf dem Gebiet der Kräuter – das traditionelle Wissen um die Kräuterheilkunde ist Rieders große Leidenschaft, diese teilt sie gerne mit Interessierten. In Andrea Rieders Kräuter-Labyrinth, das fast ein Hektar groß ist, gedeihen über 500 verschiedene Pflanzenarten.

Bist schon einmal durch den Nationalpark Hohe Tauern gewandert?

Die Könige der Lüfte bestaunen

Einen Stop legte Prünster auch im Rauriser Krumltal, das im Nationalpark Hohe Tauern liegt ein. In diesem Abschnitt traf der Moderator auf den Nationapark-Ranger Ekkehard Heider. Dieser ist von den Königen der Lüfte (Steinadler, Gänsegeier und Bargeier) begeistert und beobachtet die Tiere in freier Wildbahn regelmäßig.

Raubvögel fühlen sich sehr wohl

Das Krumltal ist ein Seitental im Nationalpark Hohe Tauern und wurde 1980 für die Wiederansiedelung der in Europa zu diesem Zeitpunkt ausgerotteten Bartgeier ausgewählt. Außerdem ist es für die Steinadler sehr relevant, die sich hier angesiedelt haben – die Dichte an Steinadlern zählt in diesem Tal zu einer der dichtesten in den Hohen Tauern Österreichs.

Geheimtipp – Bad Fusch

Seine Tour beschloss Harry Prünster in Fusch an der Glocknerstraße – in Bad Fusch (ehemaliger Höhenkurort). Dieses Hochtal hat etwas Mystisches und ist bekannt für seine Heilquellen, die sich gut für eine Kneippwanderung eignen, für seine kurzen Waldwanderwege und einem kleinen Gebirgssee.

Harry Prünster gemeinsam mit Roland Rauch, Geschäftsführer der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern unterwegs in der Natur des Nationalparks.

Foto: Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern GmbH

Produkte von Bauern für leibliches Wohl

Der Moderator traf auch zum Abschluss seiner Wanderung Leute aus der Region – die beiden Gastronomen Andy und Jonnie. Die beiden sorgen seit 2020 für das leibliche Wohl der Gäste der Jausenstation Bad Fusch. Sie laden die Besucher zu traditionellen und hausgemachten Speisen von umliegenden Bauernhöfen ein.

