Am Donnerstag (23. Juni 2022) kam es zu einem Verkehrsunfall in Bruck an der Glocknerstraße. Ein Rennradfahrer kollidierte mit einem Motorradfahrer. Beide wurden verletzt und mit Hubschraubern ins Krankenhaus geflogen.



BRUCK. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Nachmittag des 23. Juni in Bruck. Ein 34-jähriger tschechischer Staatsbürger fuhr mit seinem Rennrad die Großglockner Hochalpenstraße talwärts. "Zu diesem Zeitpunkt bog ein 42-jähriger Motorradfahrer auf diesem Streckenabschnitt nach links ab und querte die Gegenfahrbahn. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge", informiert die Polizei.

Beide Lenker kamen zu Sturz und zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Zwei Hubschrauber brachten die Verletzten nach der notärztlichen Versorgung ins Krankenhaus.

Dies vermeldete die Landespolizeidirektion Salzburg.