Wer am Samstag (1. August) zu bestimmten Zeiten in den Kapruner Lokalen Chilla's oder Backflip war, sollte seinen Gesundheitszustand genau beobachten.



KAPRUN. Die Gesundheitsbehörde der Bezirkshauptmannschaft Zell am See ruft Personen, die in der Nacht zum 2. August 2020 in zwei Lokalen in Kaprun unterwegs waren auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Die Notfallpläne des Landes Salzburg sehen bei einem großen und nicht eingrenzbaren Kreis der Kontaktpersonen wie in diesem Fall einen vorsorglich offiziellen Aufruf vor.

Die in Frage kommenden Zeiträume im Detail:



1. August von 22.45 Uhr bis 23.30 Uhr im Lokal Chilla’s Kaprun

1. August 23.30 Uhr bis 2. August 0.30 Uhr im Lokal Backflip Kaprun







Bei Symptomen: 1450 anrufen

Die Gesundheitsbehörde des Bezirkes Zell am See ruft alle Personen, die sich in diesem Zeitraum in diesen Lokalen aufgehalten haben, auf, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten und sich bei Covid-19-Symptomen bei der Hotline 1450 zu melden.

Symptome, auf die es besonders zu achten gilt:

Trockener Husten

Kurzatmigkeit

Halsschmerzen

Verlust des Geruchs- und Geschmacksinnes mit und ohne Fieber

Positives Ergebnis seit heute Vormittag



Die Covid-19-positive Person, die sich in der Nacht zum Sonntag in den beiden Lokalen aufgehalten hat, wurde am 4. August nach Auftreten von Symptomen vom Hausarzt zum Abstrich geschickt, dieser wurde noch am selben Nachmittag durchgeführt. Nachdem am 5. August die Auswertung der Probe durchgeführt wurde, liegt seit heute, 6. August, das positive Ergebnis vor.

Dies vermeldete das Landesmedienzentrum.

