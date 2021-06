Der Hauptpreis der „TrinkWasser!Schule“ geht an die 3a-Klasse der Volksschule Maria Alm. Die Schüler hatten bei der Aktion sehr viel Spaß.



MARIA ALM. Bei der Aktion "TrinkWasser!Schule" wird Salzburgs Kindern und Jugendlichen alles rund um das wertvolle Lebenselixier vermittelt. Mit 120 teilnehmenden Klassen waren in diesem Schuljahr so viele dabei wie noch nie. Der Hauptpreis der Aktion, ein nagelneuer Laptop der Firma Lorentschitsch, geht nach Maria Alm an die 3A-Klasse.

"Die Kinder haben sich richtig gefreut, dass sie gewonnen haben", erzählt Klassenlehrerin Johanna Hager. "Sie waren mit so viel Freude bei der Arbeit und hatten viele Ideen, die sie schließlich gemeinsam super umgesetzt haben. Es entstanden wirklich tolle Produkte und ich bin richtig stolz auf die Kinder", sagt sie.

Luis und Simone malten fleißig für das Projekt.

„Wasser ist ein ganz besonderes Element, das wohl wichtigste Lebenselixier. Und es gilt, es besonders bewusst zu nützen und zu schützen. Umso erfreulicher ist, dass sich trotz schwieriger Umstände heuer wieder so viele Kinder beteiligt haben. Das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer war und ist bemerkenswert“, so Landesrat Josef Schwaiger.

Thema Wasser: Finn, Ilias und Daniel ließen ihrer Kreativität freien Lauf.

"Wasser macht Spaß"



Dass Lernen auch sehr viel Spaß macht, das zeigt sich besonders in der „TrinkWasser!Schule“ – und hier natürlich vor allem bei den Kindern der siegreichen Volksschule aus Maria Alm:

„Wir hatten das Thema Wasserverschwendung und haben dazu viel gebastelt“, erzählen Johanna, Valentina und Johanna. Finn, Ilias und Daniel haben über die Wassertiere geschrieben und dazu ein Plakat gestaltet: „Unsere Orcas sind besonders toll geworden. Und Matthias, Johannes und Elias haben „die Weltkugel gemalt, und das hat uns Spaß gemacht.“

Johanna, Valentina und Johanna waren mit viel Freude bei der TrinkWasser!Schule dabei.

120 „wasseraktive“ Schulklassen



2.174 Schülerinnen und Schüler aus 120 Klassen von 75 Schulen waren heuer mit dabei. Bei der Anzahl der beteiligten Klassen bedeutet das neuen Rekord – und das, obwohl die beliebten Aktionstage aufgrund der coronabedingten Einschränkungen erst ab Anfang Mai wieder durchgeführt werden konnten. Trotzdem wurden und werden 86 Aktionstage abgehalten.

Matthias, Johannes und Elias arbeiteten eifrig beim Projekt mit.

Wasserflaschen für alle



Außer der Siegerklasse durften sich alle teilnehmenden Kinder und Lehrpersonen über eine Trinkwasserflasche freuen. Heuer erstmals aus Glas und mit Neoprenschutzhülle. Und am Ende des Schuljahres wird noch ein Wasserspender unter allen teilnehmenden Klassen verlost.

