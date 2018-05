Mittersiller BORG-Schüler auf "EU-Exkursion" in Brüssel

01.05.2018, 15:37 Uhr

Ziel dieser Reise vom 16. bis zum 20. April war es, die Europäische Union für die jungen Leute greifbar zu machen.

Finanzzentrum und die Sitzungssäle im Parlament und im Rat

MITTERSILL / BRÜSSEL. Wie Pädagogin Gudrun Mittermüller-Seeber betont, sollen die Gymnasiasten verstehen, dass sie ein Teil dieser Gemeinschaft sind und dass sie auch die Möglichkeit haben, mitzugestalten. Finanziell unterstützt wird das Ganze deshalb auch vom Land Salzburg.Den ersten Stopp machte die Gruppe in Frankfurt, dem europäischen Finanzzentrum. In Brüssel wurden Termine in den verschiedenen Institutionen absolviert, die das Salzburger Verbindungsbüro für die Schule organisiert hat. Die jungen Leute erhielten dort Einblicke in die Arbeitsfelder der europäischen Union. Weiters hatten die Gymnasiasten, die im kommenden Jahr auch an der europäischen Parlamentswahl teilnehmen können, die Gelegenheit, sich die Sitzungssäle des Rates und des Parlaments anzusehen.

Teilnahme an Diskussionen

Das Europa-Parlament in Straßburg

Die Pinzgauer nahmen an spannenden Diskussionen teil und stellten den Referenten Fragen zu den Themen der Europäischen Union. Es wurde auch über den anstehenden Ratsvorsitz Österreichs ab Juli 2018 gesprochen. Die Schüler haben erfahren, welche Aufgabe Österreich dabei hat und welche Ziele für die Entwicklung der Europäischen Union anstehen.Frei nach dem Motto der Europäischen Union „In Vielfalt vereint“, hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, neben Brüssel auch Brügge und Straßburg als interessante touristische Ziele kennenzulernen. In Straßburg stand natürlich auch der Besuch des Europa-Parlaments auf dem Programm.