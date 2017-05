Eröffnung der "Golf&Ski World Championships!

11.05.2017, 20:06 Uhr

Eröffnung der "Golf&Ski World Championship!

Am Stadtplatz von Zell am See fand die Eröffnung der GOLF & SKI WORLD CHAMIONSHIP, statt.Als Ehrengäste konnten Vertreter des Landes Landtagsabgeordnete Martina Jöbstl, der Gemeinde, Stadtrat Mag. Berner Christoph und des TVB Zell am See Geschäftsführerin Renate Ecker, begrüßt werden. In Ihren Ansprachen hoben sie die Bedeutung dieser Veranstaltung für die Region Zell am See / Kaprun geworden ist. Veranstalter Charly Schichl konnte mit Unterstützung seiner Familie wieder zahlreiche Golf und Skisportler für dieses Event, gewinnen.Die Trachtenmusikkapelle Zell am See und die hist. Schützenkompanie sorgten für den traditionellen Rahmen.