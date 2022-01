In Bischofshofen regnet es weiterhin – doch die Qualifikation zum dritten Wettkampf der Vierschanzen-Tournee kann durch die Arbeit der zahlreichen Helfer über die Bühne gehen.

PONGAU. Die Springer trotzen dem Schnee-Regen beim dritten Springen der Vierschanzen-Tournee. In der Qualifikation konnte sich nur Jan Hörl als einziger Österreicher in den Top-10 platzieren.

Drei Pongauer schaffen Qualifikation



In der Qualifikation am frühen Nachmittag setzte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi durch. Lokalmatador Jan Hörl steht als bester Österreicher auf Platz 10, Stefan Kraft auf Platz 20. Stefan Rainer aus Goldegg sprang auf den 34. Platz und knapp an der Bewerbsqualifikation vorbei geschrammt ist der Bischofshofener Janni Reisenauer, der auf Platz 51 landete.

