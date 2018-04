Wer hat wen warum gewählt und wo sind die Wähler hingewandert?

23.04.2018, 17:07 Uhr

Das überraschende Ergebnis der Salzburger Landtagswahl 2018 löst Fragen zu den Wählerströmen aus.

Unterschiede nach Berufsgruppen:

Darum wurde die entsprechende Partei gewählt:

Die Wahltagsbefragung (Quelle: ORF/SORA/ISA) gibt klare Antworten darauf, welche Salzburger welche Partei gewählt haben. Der Befragung zufolge haben Personen, die eine positive Entwicklung im Land Salzburg sehen, insbesondere die ÖVP gewählt. Salzburger, die eine negative Entwicklung sehen, machten ihr Kreuzerl überdurchschnittlich häufig bei der FPÖ.Unter den Arbeitern in der Salzburger Bevölkerung war die FPÖ besonders beliebt. Bei den Angestellten konnte sich die ÖVP am besten "behaupten". In der Unterscheidung nach formaler Bildung erzielte die ÖVP ihr bestes Ergebnis unter Personen mit Fachschul-Abschluss. Die SPÖ fuhr ihr bestes Ergebnis unter Personen mit Pflichtschulabschluss als höchste abgeschlossene Ausbildungsform ein. Die FPÖ ist in der Grupper der Personen mit Lehrabschluss besonders stark, liegt aber in dieser Gruppe dennoch deutlich hinter der ÖVP. Bei den Personen mit Universitätsabschluss liegen die Grünen vorne. Insbesondere Frauen mit höherer formaler Bildung haben die Grünen gewählt.Die ÖVP konnte vor allem mit ihrem Spitzenkandidaten Wilfried Haslauer punkten. Er war das wichtigste Wahlmotiv für die "ÖVPler". Die inhaltlichen Wahlmotive Gesundheit und Pflege waren das Hauptmotiv für die SPÖ-Wähler. Die Standpunkte zur Umwelt und Bildung bewegten die meisten Grün-Wähler zur Wahlurne. Für die FPÖ-Wähler war neben den inhaltlichen Standpunkten – Zuwanderung und Sicherheit – die Spitzenkandidatin Marlene Svazek selbst wichtigstes Wahlmotiv.

Diese Koalition wünschen sich die Wähler:

Wählerströme von 2013 auf 2018

Vier von zehn ÖVP-Wählern wünschen sich laut der Umfrage von ORF/SORA/ISA die FPÖ als Partner, je rund ein Viertel aber auch die Grünen und die SPÖ. Rund die Hälfte der SPÖ-Wähler würden sich neben ihrer Partei die Grünen in einer Koalition wünschen. Ebenso viele sprechen sich für eine Koalition mit der ÖVP aus. Die FPÖ-Wähler wollen mit großer Mehrheit einen Zusammenschluss mit der ÖVP. Grün-Wähler sind gespalten. Ihnen wäre eine Zusammenarbeit mit der ÖVP und der SPÖ gleichermaßen sympathisch.Die Wählerstromanalyse (Quelle: ORF/SORA) zeigt, dass der Großteil der Stimmenverluste der SPÖ zugunsten der ÖVP ausfiel. Wähler des Team Stronach zog es vor allem zur FPÖ. Neos profitierten hauptsächlich von ehemaligen Grün-Wählern. Die FPÖ verlor die meisten ihrer Wähler an die FPS. Aus dem „2013er-Lager“ der Grünen und der SPÖ verzichteten im Vergleich die meisten darauf, dieses Mal ihre Stimme abzugeben.