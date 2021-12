Der Haslacher Schustermeisters Rupert Hörlezeders (85) war auf die Titelseite einer Wiener Lokalzietung abgebildet, die zu den Regionalmedien Austria gehört. Recherchen wie es dazu kam, führten zu einem Bericht in der BezirksRundschau Rohrbach vom Oktober 2018.



HASLACH, WIEN-WÄHRING. Nicht schlecht staunte der Haslacher Rupert Hörlezeder, als sich Mitte November eine Bekannte aus Wien, mit Sommerwohnsitz in Haslach telefonisch bei ihm meldete. Sie erklärte ihm, dass erauf der Titelseite der Bezirkzeitung Währing sei. Sie gehört wie die BezirksRundSchau zum Unternehmen "Regionalmedien Austria". Das Bild zeigt ihn in seiner Schusterwerkstatt. Das Foto stammt von Helmut Eder.

Recherchen lösten das Rätsel



Recherchen vonseiten der BezirksRundSchau Rohrbach ergaben, dass man in der Währinger Redaktion im Zusammenhang mit einem Bericht für die 46. Ausgabe vom 17./18.November mit dem Titel „Währinger reparieren, anstatt wegzuwerfen“ kein passendes Aufmacherfoto zur Verfügung hatte. Fündig wurde man ihm Archiv der BezirksRundSchau. Dort gab es ein Foto von Helmut Eder, Freier Redakteur der BezirksRundSchau Rohrbach.

Das Bild entstand in Zusammenhang mit einem Artikel in der Rohrbacher BezirksRundSchau vom 9. Oktober 2018. Der Titel lautete: „Einer von der alten Schule: Der letzte gelernte Schustermeister Haslachs im Gespräch“. Rupert Hörlzeder ist in seiner ehemaligen Schusterwerkstätte abgebildet. 2007 schloss er sein Geschäft. Die Werkstätte ist noch erhalten. „Genauso ein Foto hatte man gesucht“, verlautete der Wiener Redakteur. So ist Haslachs letzter Schustermeister auf der Titelseite der Wiener Lokalzeitung gelandet.