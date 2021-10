Die Ausstellung eines 84-Jährigen bietet die Möglichkeit, gegen freiwillige Spenden, Bilder zu erwerben und damit soziale Hilfe zu leisten.

ST. MARTIN, HASLACH. Ungewöhnlich und damit erst recht beachtenswert ist die Einstellung des Künstlers Jörg Walz. Der 84-Jährige sieht seine bevorstehende Ausstellung mit einer anderen Perspektive: „Es geht mir nicht um mich und meine Zeichnungen, sondern um soziale Hilfestellungen.“ Bei seiner Ausstellung, die von Freitag, 5. November, bis Samstag, 4. Dezember, in der Galerie Gwölb Haslach zu sehen ist, können die Zeichnungen und Skizzen des Künstlers gegen eine Spende erworben werden.

Zeichnen als Weg zum Glück

„Im Alter wird man achtsamer – man spürt die Endlichkeit“, gibt Walz als persönlichen Denkanstoß und ergänzt: „Für mich ist Zeichnen der Weg zum Glück. Man sucht immer den Augenblick und diesen habe ich durch Skizzen und Zeichnungen festgehalten. Meine Enkelkinder sagten zu mir: Deine Endlichkeit wird festgehalten durch deine Zeichnungen.“

Der 84-Jährige stammt ursprünglich aus Tübingen und studierte Architektur in Stuttgart. Mit seiner Frau Monika wanderte er für fünf Jahre nach Amerika aus. Allerdings war dies ebenso nicht das Land seiner Träume und gingen sie wieder für zwei Jahre zurück nach Deutschland. Dennoch zog es die Familie erneut in die Ferne, nach Benghanzi (Libyen) und für zwei Jahre nach Kuweit. Seit 1995 lebt der Künstler mit seiner Frau in der Gemeinde St. Martin.

Spendenbetrag frei wählbar

Walz möchte bei dieser Ausstellung etwas Besonders tun: „Ich habe noch nie gerne verkauft, da ich meinen Lebensunterhalt nicht als Künstler bestreiten muss. Daher gibt es bei es der Ausstellung keinen Fixpreis für meine Werke. Wie viel jemand für eine Zeichnung geben will, entscheidet jeder für sich.“ Daher sieht der 84-Jährige seine Ausstellung bewusst völlig losgelöst vom Kommerz, wie er es selbst beschreibt.

Dabei bietet Walz jedem Interessenten zwei Möglichkeiten an, Zeichnungen und Skizzen zu erwerben: „Alle Skizzen und Zeichnungen sind durchnummeriert. Die Zeichnungen können sofort erworben werden und der Käufer legt eine Spende in einen neutralen Umschlag. Die andere Möglichkeit: Man kann sich ein Exponat auch reservieren lassen.“ Dabei ergänzt Walz, dass grundsätzlich alle Werke mit oder ohne Rahmen erworben werden können.

Spendenbetrag für zwei Vereine

Der Spendenerlös kommt einem guten Zweck zugute und wird an zwei NGO-Gruppen (Non-Governmental Organisation) vergeben. Walz möchte den Betrag aufteilen auf den Verein „Eine Welt für Alle“ und auf den Verein „Maya Paya Kimsa - Hoffnung für Straßenkinder“.

Der Künstler gibt mit der Ausstellung zugleich einen Appell mit zweifachem Nutzen: Einerseits besteht für jeden die Möglichkeit, ein persönliches Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk für jemand anderen zu erwerben, und zugleich dient der selbstgewählte Betrag als Spende für Hilfsorganisationen.

Vernissage und Finissage

Die Vernissage der Ausstellung findet am Freitag, 5. November, 19 Uhr in der Galerie Gwölb in Haslach statt. Die Ausstellung kann jeweils am Freitag, von 16 bis 18 Uhr und am Samstag, von 10 bis 12 Uhr besichtigt werden. Nach der vierwöchigen Ausstellung gibt es am Samstag, 4. Dezember die Finissage, bei der der Spendenbetrag auf die beiden Vereine aufgeteilt werden wird. Während der gesamten Ausstellung werden für Interessenten Info-Flyer über die beiden Vereine, denen der Betrag zugutekommt, aufliegen.

Übergreifend und nicht abgekapselt

Jörg Walz sieht einen anderen Hoffnungspunkt in dieser Art einer Ausstellung: „Es ist eine andere Welt als der Kommerz, eine ganz andere Ebene. Es würde mich freuen, wenn so etwas öfters passiert. Es ist eine Art Dinge zu präsentieren: interdisziplinär, übergreifend – ein Literaturabend, Musik, eine Ausstellung.“