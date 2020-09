Mit heute Dienstag, 1. September, wird in Aigen und Parsch eine neue gebührenfreie Kurzparkzone eingeführt.



SALZBURG. Der Bereich südlich des Kapuzinerbergs zwischen der Bahnlinie und der Salzach bis zur Geroldgasse wird damit zur blauen Zone. Die Neuregelung gilt werktags von Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr. Das Abstellen von Fahrzeugen bleibt gebührenfrei, die maximale Parkdauer ist allerdings auf drei Stunden beschränkt.

Park & Ride Angebote nutzen



„Sowohl Bewohnerinnen und Bewohner als auch Geschäftsleute haben die wachsende Menge an tageweise parkenden Autos beklagt.“, betont Bürgermeister Harald Preuner. „Primäres Ziel der neuen Kurzparkverordnung ist es, die dauerparkenden Pendler zum Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr zu bewegen und die Park & Ride Angebote zu nutzen.“

Parkpickerl für Bewohner



Die Bewohner des Gebiets wurden per Schreiben über die Möglichkeit der Ausnahmebewilligung informiert: Wer keinen Abstellplatz auf Privatgrund hat, kann um das jeweils zwei Jahre gültige „Parkpickerl“ ansuchen. Die Fahrzeuglenker wurden seit zwei Wochen durch Plakate und Info-Flyer an der Windschutzscheibe über die neue Kurzparkzone informiert.

Strafen ab 7. September



In der ersten Woche wird bereits kontrolliert – statt Strafmandat gibt es jedoch in dieser Umgewöhnungsphase einen Info-Flyer. Ab 7. September wird dann wie in allen anderen blauen Zonen bei Übertretungen gestraft. Neu ist, dass auch das häufige unerlaubte Nachdrehen der Parkuhr mittels spezieller Software mit den Datenerfassungsgeräten der Wachorgane verstärkt kontrolliert werden kann.