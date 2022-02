Gute Nachrichten kommen gibt es für Salzburgs Buch- und Lesefreunde: Die Stadtbibliothek kann demnächst wieder öffnen.



SALZBURG. Die Omikron-Welle befindet sich laut Experten auf ihrem Höhepunkt, in wenigen Tagen sollten die Zahlen wieder rückläufig werden. Basierend auf dieser Prognose wird die Stadtbibliothek in Lehen am neunten Februar wieder ihre Pforten für die Lese-Freunde öffnen.

Infos rund um die "Wiedereröffnung"



Für den Eröffnungstag am Mittwoch, neunter Februar, wird die Öffnungszeit ausnahmsweise auf zehn Uhr vorverlegt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und größere Warteschlangen zu vermeiden.

Die Stadtbibliothek-Mitarbeiter werden nächsten Montag letztmalig im Contact Tracing eingesetzt. Den Dienstag nützt das gesamte Team zur Vorbereitung auf die Öffnung.

Vom 31. Jänner 2022 bis einschließlich 12. Februar 2022 fallen keine zusätzlichen (Mahn)Gebühren für Kunden an.

Bis zum Sonntag, sechster Februar, können noch Bestellungen im Rahmen von „Click & Collect“ vorgenommen werden. Die letzte Abholmöglichkeit dafür ist der Montag, siebter Februar. Bei der Abholung der Vorbestellungen ist gleichzeitig auch die Rückgabe entlehnter Medien möglich.

Bis zum siebten Februar können zu den „Click & Collect-Zeiten“ noch Medien zurückgegeben werden. Bei der Rückgabe von Medien an der Theke ist kein 2G-Nachweis nötig, in der Bibliothek selbst schon.