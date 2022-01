Mit der neuen Fakultät „Digitale und Analytische Wissenschaften“ leistet das Land Salzburg mit 9,7 Millionen Euro die bisher größte Einzelinvestition in die Forschung. Die Fakultät ist die erste ihrer Art in Österreich und soll den Hochschulstandort stärken sowie Wettbewerbsvorteile bringen.

SALZBURG. Die Fakultät für „Digitale und Analytische Wissenschaften“ (DAS) an der Paris Lodron Universität Salzburg legt den Fokus auf Forschung und Innovation im Bereich der Digitalisierung. Die Fakultät DAS ist die erste ihrer Art in Österreich. Ihre Führungsrolle soll junge Talente und Fachkräfte nach Salzburg locken, wovon wiederum die heimische Wirtschaft profitieren soll.

Vom Hörsaal in die heimischen Unternehmen



"Der Wettbewerb um die besten Köpfe fängt bei den Studierenden an. Diese können ihre Ideen aus der Wissenschaft in unsere Unternehmen bringen. Salzburg kann so die nächste Phase der Digitalisierung mitgestalten und sich führend an der Entwicklung künftiger Technologien beteiligen“, sagt Landesrätin Andrea Klambauer (Neos).

Landesrätin Andrea Klambauer: "Der Wettbewerb um die besten Köpfe fängt bei den Studierenden an."

Investition in digitale Kompetenzen



Insgesamt beteiligt sich das Land Salzburg mit 9,7 Millionen Euro an den Gesamtkosten von 12,7 Millionen Euro. Damit handelt es sich um die bisher größte Einzelinvestition in die Forschung, die das Land Salzburg je getätigt hat. „Wir möchten mit diesem Meilenstein auch dem Wunsch der Salzburger Wirtschaft nachkommen, die digitalen Kompetenzen am Standort konsequent auszubauen“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer: „Wir möchten mit diesem Meilenstein auch dem Wunsch der Salzburger Wirtschaft nachkommen, die digitalen Kompetenzen am Standort konsequent auszubauen.“

In Zahlen:

140 Beschäftigte

vier dazugehörende Fachbereiche: Artificial Intelligence and Human Interfaces (AIHI), Geoinformatik, Informatik und Mathematik.

etwa 40 Professorinnen und Professoren sowie Habilitierte

1.250 Studierende belegen aktuell ein Studium an der neuen Fakultät

Arne Bathke, Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät sowie der neuen Fakultät für „Digitale und Analytische Wissenschaften“ (DAS)

Bathke: „Überregionale Führungsrolle wird angestrebt“

„Die Fakultät für Digitale und Analytische Wissenschaften strebt eine überregionale Führungsrolle bei der Grundlagen- und Anwendungsforschung in den digitalen und analytischen Disziplinen an. Attraktive Studiengänge an der DAS sind das Fundament für den Einstieg und die Weiterqualifizierung in viele moderne Berufsfelder mit hoher Nachfrage, einschließlich dem Lehramt an Schulen“, sagt DAS-Dekan Arne Bathke.

Mit der DAS als struktureller Grundlage sind weitere Elemente Teil des Gesamtprojekts :

Leuchtturmprofessur im Bereich Artificial Intelligence (AI) /Angewandte Informatik – ab Oktober 2022

Zwei Professuren im Bereich AI/Data Science – bereits umgesetzt

Schaffung neuer Studienangebote mit Studium Artificial Intelligence – ab Oktober 2022

Einrichtung von drei Forschungsstiftungsprofessuren

Aufbau eines Research College

Brückenstiftungsprofessur im Bereich Cybersicherheit

Projekt- und Standortentwicklungsmanagement als Pilotmodell