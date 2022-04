Pünktlich zum Feierabend veröffentlichen wir die Themen des Tages aus dem Bundesland Salzburg. Das solltest du heute aus deinem Bundesland gelesen haben:

Pongau:

Der Bischofshofener Mixed Martial Arts-Kämpfer Elias Erber sorgt derzeit im Amateur-Bereich Österreichs für Furore. Unlängst schlug er vor rund 2.000 Zusehern in Graz den deutschen Vize-Staatsmeister Andreas Rasumny nach zwei Runden.

Pongauer MMA-Fighter kämpft sich in den Amateur-Olymp

Lungau:

Einen Tag war der Probeführerschein alt und nun ist er ihn auch schon wieder los: Ein 17-Jähriger wurde von der Polizei mit 90 km/h im Ortgebiet von Ramingstein gemessen.

Probeführerscheinbesitzer (17) mit 90 km/h im Ortsgebiet ertappt

Salzburg Land:

Energieanbietern in ganz Österreich haben einen sogenannter „Neukundentarif“ eingeführt. Bestandskunden profitieren von einen günstigeren Tarif und Neukunden zahlen oftmals einen doppelt so teuren Tarif. In dieser Debatte fordert die Arbeiterkammer in Salzburg eine Durchsetzung auf politischer Ebene.

Arbeiterkammer fordert: Politik soll Druck auf Salzburg AG machen

Pongau:

Ein Lkw steckte in der Nacht auf den 13. April wegen einer nächtlichen Ableitung des Verkehrs von der A10 in Bischofshofen direkt unter dem Missionshaus in einer Wiese fest. Die örtlichen Floriani rückten aus, um den Lkw wieder zu befreien.

Türkischer Lkw steckte in Wiese unter St. Rupert fest

Salzburg Land:

Mehr als 3.000 Menschen in Salzburg haben an einer Gläubigenbefragung der Erzdiözese teilgenommen. Sie haben damit ihr Bild von der Kirche sowie ihre Wünsche und Erwartungen an selbige kundgetan.

Das erwarten die Salzburger von der Kirche

Land Salzburg:

Bei Long-Covid braucht es eine systematische Erfassung von Symptomen und Langzeitfolgen, das fordert man auch in Salzburg. Die fehlende Datenlage und auch eine fehlende einheitliche Definition erschweren die Behandlung.

Fehlendes Datenmaterial erschwert eine gute Behandlung

Salzburg Land:

In der Krise sind cirka 30 Prozent der Mitarbeiter aus dem Tourismus abgewandert, das hänge auch stark mit der Sicherheit des Arbeitsplatzes ab, der in der Corona-Krise gefährdet war.

Wie sieht die Tourismusorganisation der Zukunft aus?