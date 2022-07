Keine Kurzarbeit mehr im Land Salzburg. Die Gollinger Festspiele sind eröffnet. Gletscherschmelze ist besorgniserregend. Raser in Zell am See unterwegs. Betrunkener verursacht Scooter-Unfall.

Keine Kurzarbeit mehr im Land Salzburg

SALZBURG. Erfreuliche Nachrichten vom Arbeitsmarktservice: die Kurzarbeit in Stadt und Land Salzburg ist Anfang Juli auf einen Schlag beendet worden.



"Es gab zwar im Juni noch einige Anfragen, aber da es freie Stellen in allen Branchen gibt, ist der Bedarf einer Kurzarbeit nicht mehr gegeben. Seither gebe es keinen einzigen Fall mehr", sagt Jacqueline Beyer, Geschäftsführerin des Salzburger Arbeitsmarktservice (AMS).

Ende Juni waren beim AMS Salzburg noch mehr als 900 Menschen in Kurzarbeit gemeldet.

Laut dem AMS wurden in Salzburg mehr als 800 Millionen Euro als Kurzarbeitsgeld ausbezahlt. Die Beginn der Aktion war im Frühjahr 2020 mit Beginn der Pandemie. In ganz Salzburg haben 9.800 Firmen diese Mittel erhalten. Als Hauptbranche war vor allem im Tourismus betroffen.

In einigen anderen Bundesländern wird noch weiter ausgezahlt. Bundesweit bekommen noch rund 370 Männer und Frauen das Kurzarbeitsgeld.

GOLLING. Die Gollinger Festspiele sind eröffnet. Die in Salzburg lebende Familie des bekannten Musikerpaares Arianne Haering und Benjamid Schmid eröffneten am 2. Juli virtuos und dennoch sehr familiär die diesjährige Festspielsaison auf der Burg Golling. Zum Auftakt am Eröffnungsabend präsentierte die Familie des Stargeigers Benjamin Schmid Musik von Vivaldi über Mozart bis Gulda und Billie Ellish.

Familienbande (v.l.): Benjamin, Darius und Emilian Schmid

Bemerkenswert war, mit welcher Freude und Leidenschaft drei der vier Kinder - Cosima, Darius und Emilian - die facettenreiche "Familienmusik" darboten. Leider war die Jüngste der Familie erkrankt.

"Wir bieten keine Wunderkinderschau, sondern ein buntes Musikprogramm. Es ist uns als Musiker und Eltern wichtig, die Freude unserer Familie an der Musik zu zeigen", stellten Ariane Haring und Benjamin Schmid unisono.

Die Gollinger Festspiele finden vom 5. Juli bis zum 30. August statt. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 als "Kunst und Kulinarik Festspiele auf der Burg Golling" , steht die Kombination aus Hochkultur und hoher Kochkunst in einer familiären Atmosphäre im Fokus der Festspielmacher. Der Ausspruch "Es darf gelacht werden" ist Teil des genussvollen Programms.

Dramatische Webcam-Bild des Kleinfleißkees vom Nachmitttag des 5. Juli 2022 – fast schon komplett ausgeapert

Gletscherschmelze ist dramatisch

RAURIS/HEILIGENBLUT. Dramatische Bilder liefert derzeit die Webcam auf dem Hohen Sonnblick bei Rauris (Pinzgau) und Heiligenblut (Kärnten). Die installierten drei Webcams zeigen die verschwindende Gletscherwelt. Laut den Expertinnen und Experten war das Blankeis noch nie so früh zu sehen wie in diesem Jahr.



"Das Thema betrifft alle Dreitausender der Hohen Tauern mit ihrem längst nicht mehr „ewigem Eis“", sagt die Forscherin Marion Greilinger von der Forschungsstadtion auf dem Sonnblick.

Eine kleine Entspannung soll das Wetter ab der Nacht auf Freitagbringen, da es wieder kälter werden soll. Im Hochgebirge soll es sogar schneien. Laut der Expertin ist der Sommerschnee allerding schnell wieder durch die Sonnenstrahlung weggeschmolzen Bereits am Sonntag werden auf dem Sonnblick wieder Plusgrade erwartet.

Betrunkener E-Scooter-Fahrer kam zu Sturz und verletzte sich

Raser in Zell am See von Polizei erwischt

ZELL AM SEE. Am 05.07.2022, in der Zeit von 16:00 bis 23:00 Uhr, wurden durch Beamte der Landesverkehrsabteilung Salzburg im Bezirk Zell am See Radarmessungen an mehreren Standorten durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 1341 Fahrzeuge gemessen.

Die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten wurde von 135 Lenkern überschritten und diese werden angezeigt. Besonders eilig hatte es der Lenker eines Personenkraftwagens (PKW) aus dem Bezirk Zell am See, welcher im Ortsgebiet von Neukirchen am Großvenediger, im Ortsteil Trattenbach die erlaubte Geschwindigkeit von 50 Km/h massiv überschritt. Die gemessene Geschwindigkeit betrug 107 Km/h. Der Lenker wird bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht und ein Führerscheinentzugsverfahren wird eingeleitet.

Raser in Zell am See gestoppt.

Betrunkener verursacht Verkehrsunfall mit einem E-Scooter

SALZBURG. Am 05.07.2022 um 20.05 Uhr lenkte eine 36jähriger, rumänischer Staatsbürger seinen E-Scooter von der Gniglerstraße in Richtung stadteinwärts. Im dortigen Bereich kam der Mann aus eigenem Verschulden zu Sturz und zog sich Abschürfungen am linken Knie zu. Ein durchgeführter Alkovortest ergab ein Ergebnis von ca. 2,3 Promille. Ein in weiterer Folge durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 2,1 Promille.. Der Rumäne wird zur Anzeige gebracht.