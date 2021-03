Österreich muss der Europäischen Kommission bis Ende April einen detaillierten Investitionsplan für das Geld aus dem EU-Recovery-Fonds vorgelegt. Die Salzburger SPÖ fordert, dass die Bundesländer selbst über diese Investitionsgelder verfügen können und, dass die Mittel an den Anstieg der Arbeitslosigkeit gekoppelt sind. Salzburg würde dadurch stark profitieren. Salzburg hat bereits 15 Projekte eingereicht.

SALZBURG. Der Wiederaufbaufonds oder "EU-Recovery Fonds ist ein Konjunkturpaket der EU, das im Zuge der Covid-19-Pandemie 2020 verabschiedet wurde. Der Fonds hat einen Umfang von 750 Milliarden Euro, die über gemeinsame europäische Anleihen am Kapitalmarkt aufgenommen wurden. Das Geld soll zwischen 2021 und 2023 an Regionen und Wirtschaftsbereiche, die besonders durch die Wirtschaftskrise seit 2020 geschädigt wurden, in Form von Krediten und nicht zurückzahlbaren Zuschüssen ausgezahlt werden. Die Salzburger SPÖ fordert, dass die Verteilung dieser Gelder an den Corona-bedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Bundesländern gekoppelt werden soll. Das davon stark betroffene Tourismusland Salzburg würde dadurch besonders profitieren.

David Egger, Landesparteivorsitzender der SPÖ Salzburg: „Salzburg muss mindestens 200 Millionen Euro aus dem EU-Recovery Fund erhalten. Das ist wirklich viel Geld, ungefähr so viel, wie der Gitzentunnel gekostet hätte.“

"Salzburg soll ein besonders großes Stück vom Kuchen verlangen"



SPÖ-Chef David Egger fordert ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer auf, sich bei Finanzminister Gernot Blümel dafür einzusetzen, dass Salzburg ein besonders großes Stück vom Kuchen erhält und auch selbst darüber verfügen kann. Einen detaillierten Investitionsplan für dieses Geld muss Österreich bis spätestens 30. April 2021 einreichen.

Mindestens 200 Millionen für das Bundesland Salzburg



"3,3 Milliarden Euro stehen Österreich aus dem EU-Recovery Fund zu. Allein nach dem Bevölkerungsschlüssel gerechnet, sollte Salzburg mindestens einen Anteil von 200 Millionen Euro aus dem Europäischen Aufbau- und Resilienzplan (ARP) erhalten", sagt Egger. In welche Projekte die EU-Mitgliedstaaten die Gelder aus dem größten europäischen Konjunkturpaket aller Zeiten fließen lassen wollen, können sie prinzipiell autonom entscheiden. Die wichtigsten Vorgaben sind allerdings, dass mindestens 37 Prozent in klimafreundliche Projekte und 20 Prozent in Digitalisierung fließen müssen.

Salzburg hat 15 Projekte eingereicht



Salzburg hat am erstmöglichen Termin 15 Projekte im Bundeskanzleramt eingereicht. Darunter sind laut Büro des Landeshauptmannes Projekte im Bereich Breitbandausbau, Verkehr, das Traumazentrum Neu, das Mozarteum, Projekte aus dem Masterplan Klima, Natur im Garten und Projekte aus der Digitalisierungsoffensive.

Seit November 2020 sei man diesbezüglich mit der Bundesregierung in Kontakt und auch die Landeshauptleutekonferenz habe sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Aktuell liege die Zuständigkeit bei den drei BundesministerInnen Karoline Edtstadler, Leonore Gewessler und Gernot Blümel. Bis 30. April werde die Bundesregierung gesammelt alle Projekte aus den Bundesländern an die EU weiterleiten. Wie viel Geld am Ende für Salzburg herausschaue, könne man noch nicht absehen, heißt es vom Büro des Landeshauptmannes.

Darin soll Salzburg investieren



Die Salzburger SPÖ schlägt ihrerseits vor, das Geld der EU in den Ausbau der Obusse in die Umlandgemeinden, sowie in die Errichtung von E-Tankstellen und in weitere nachhaltige Projekte, von denen alle 119 Salzburger Gemeinden profitieren, zu investieren. Die SPÖ bringt deswegen am Mittwoch im Landtag einen dringlichen Antrag dazu ein.