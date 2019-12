Gestern Abend kam es in Hallstatt zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, ein 40-Jähriger wurde festgenommen.

HALLSTATT. Am Sonntag, 22. Dezember 2019, kam es abends um 21.15 Uhr am Marktplatz in Hallstatt zwischen einem 40-Jährigen und einem 59-Jährigen zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Dabei bedrohte der 40-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer.

Bei einer Rangelei verlor der 40-Jährige das Messer und verließ daraufhin den Tatort.

Nach wenigen Minuten dürfte er allerdings wieder zurückgekehrt sein und forderte sein Messer zurück. Da der 59-Jährige verweigerte, wurde er vom 40-Jährigen erneut bedroht. Der Mann gab an, ein weiteres Messer eingesteckt sowie auch eine Pistole zu Hause zu haben.

Bei der Fahndung soll der 40-Jährige festgenommen worden sein. Das Messer wurde sichergestellt.