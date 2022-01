2022 wurde von der Europäischen Kommission und vom Europäischen Parlament zum Europäischen Jahr der Jugend erklärt. 2022 ist aber nicht nur das Europäische Jahr der Jugend, auch das Interrail-Ticket feiert seinen 50. Geburtstag.

SALZKAMMERGUT. Daher setzen sich Europaabgeordneter Hannes Heide und Landtagsabgeordneter Mario Haas für eine Förderung von Interrail-Tickets für alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher unter 30 Jahren ein, wie es im Burgenland beispielsweise bereits Realität ist. Die Interrail-Ticket-Förderung soll insbesondere für junge Leute aus ländlichen Regionen wie dem Salzkammergut eine echte Perspektive schaffen.

„Offene Grenzen, der Euro, das vereinte Europa, das alles ist selbstverständlich für die jungen Menschen Europas. Und während die Jugend am meisten von der europäischen Idee überzeugt ist, sind es gerade junge Menschen, die von der Politik viel zu oft vergessen werden. Die EU hat deshalb das Europäische Jahr der Jugend ausgerufen. Das Ziel sind mehr Gestaltungsmöglichkeiten für junge Menschen. Denn die Zukunft der EU hängt wesentlich davon ab, ob wir es schaffen, jungen Menschen für ihr Leben echte Perspektiven zu geben“, erklärt Heide.

Zehntausende Interrail-Tickets werden verlost

„Die EU-Kommission verlost zehntausende Interrail-Tickets, weil es für die Jungen wichtig ist Europa kennenzulernen. Auch Oberösterreich sollte hier mit gutem Beispiel vorangehen und Europa für die Jugendlichen erlebbar machen - gerade jetzt nach zwei harten Pandemie-Jahren“, fordert Haas. Für die Finanzierung des Projekts schlägt Heide vor, EU-Mittel zu beantragen: „Neben der Verwendung eigener budgetärer Mittel zur Förderungsfinanzierung besteht für die Landesregierung auch die Möglichkeit, dass sie sich um Geld aus EU-Programmen für die Finanzierung bemüht.“ Dass Oberösterreich und insbesondere auch die oberösterreichische Wirtschaft davon profitieren würde, davon ist wiederum Haas überzeugt: „Wir profitieren von der Erfahrung weltoffener und weitgereister junger Menschen, die europäische Werte wie Freiheit und Solidarität leben.“

Keine Mehrheit im Landtag

In der Landtagssitzung am vergangenen Donnerstag haben die Regierungsparteien ÖVP/FPÖ gegen eine Interrail-Ticket-Förderung gestimmt, Europa- und Jugendsprecher Haas wird das Thema jedoch im nächsten Ausschuss für Gesellschaft weiter diskutieren und fordert eine rasche Lösung noch vor dem Sommer: „Wir werden nicht lockerlassen. Unser Ziel ist es, dass die Jungen noch in diesem Sommer kostengünstig quer durch Europa reisen können. Die Jugend hat sich echte Perspektiven und ein klares Zeichen vonseiten der Politik verdient. Wir können mit der Umsetzung nicht warten, bis das Europäische Jahr der Jugend vorbei ist."