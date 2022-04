59-jähriger Autolenker kracht in der Ortschaft Hof gegen einen Baum – und das quasi vor den Augen eines Rettungssanitäters.



EGGERDING. Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Ried fuhr laut Polizei am 8. April 2022 gegen 10:45 Uhr mit einem Pkw auf der Harter Straße von Eggerding kommend in Richtung Andorf. Im Ortschaftsbereich Hof, Gemeinde Eggerding, kam er in einer Rechtskurve ins Schleudern, fuhr links über eine Böschung und stieß gegen einen Baum. Ein zufällig nachkommender Rettungssanitäter leistete umgehend Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der 59-Jährige wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 ins Krankenhaus Ried geflogen. Das vermutlich total beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt.