Corona beschert Schärdinger Alpenverein regen Zulauf. Aber auch in Sachen Gesundheit überzeugt Wandern.

SCHÄRDING. Wandern ist nicht nur gesund und hält fit, sondern sorgt zudem für eine ganze Menge Glückshormone, wie der erste Vorsitzender des Schärdinger Alpenvereins, Rudolf Wagner, im Interview erklärt.

Herr Wagner, der Alpenverein Schärding ist sehr aktiv. In Zeiten von Corona erlebt ja auch das Wandern einen regelrechten Boom. Inwieweit spiegelt sich dieser Boom beim Alpenverein Schärding wider?

Wagner: Durch den Wanderboom im letzten Jahr haben wir einen rasanten Anstieg der Mitglieder um etwa 60 Personen auf derzeit rund 800 Personen zu verzeichnen.

Seit wann wandern Sie persönlich und warum haben Sie damit überhaupt begonnen?

Ich bin in einer Bergregion aufgewachsen. Somit habe ich das Wandern und Bergsteigen im Blut. Es war damals unsere Freizeitbeschäftigung. Als Bergführer wurde Wandern und Bergsteigen zu meinem Beruf, den ich mit Leidenschaft ausübte.

Wandern ist ja auch gut für die Gesundheit? Was macht diesen Sport so gesund?

Wandern ist gut für das Herz-Kreislaufsystem und das vermehrte Ausschütten von Glückshormonen. Zudem fördert Wandern die Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit.

Was gilt es für Neo-Wanderer generell zu beachten?

Zu achten ist bei einer Wanderung auf die entsprechende Ausrüstung wie Schuhe, Bekleidung und Regenschutz.

Wie bereite ich mich am besten auf eine Wandertour vor?

Den Wetterbericht lesen und interpretieren. Ebenso sollte das entsprechende Kartenmaterial – wann, wo und wohin – studiert werden. Dazu zählt auch Führerliteratur zu lesen oder die Beschreibung der Tour im Internet zu suchen.

Wandern gilt ja auch für den mentalen Stressabbau als geeignetes Mittel. Warum ist das Ihrer Meinung nach so?

Wandern entspannt durch das bewusste Wahrnehmen der herrlichen Bergwelt und der Natur.

Was macht Wandern mit einer Person?

Wandern macht uns zufrieden und glücklich.

Welche Anfängertour in Oberösterreich oder Salzburg können Sie empfehlen? Welche Wanderung sollte man unbedingt mal machen?

Eine Wanderung zum Almkogel beim Mondsee. Der Alpenverein Schärding bietet schöne Wanderungen in der Gemeinschaft, mit Gleichgesinnten an. Nähere Angaben dazu gibt's im Programmheft 2021 der Sektion Schärding.

Warum sollte man Ihrer Meinung nach überhaupt die Wanderschuhe schnüren?

Um sich vom Alltagsstress zu befreien und natürlich um seine Gesundheit und sein Immunsystem zu stärken.

Was war Ihr bisher schönstes Wandererlebnis?

Die Sonnenaufgänge am Hochkönig.