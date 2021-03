Trotz Corona-Pandemie bieten einige Gesunde Gemeinden in Steyr-Land ein attraktives Programm an.



STEYR-LAND. "Viele Veranstaltungen und Aktivitäten mussten letztes Jahr leider abgesagt werden. Die Gesunden Gemeinden waren aber sehr kreativ und haben etwas anderes gemacht oder einfach verschoben", sagt Barbara Horvath, Regionalbetreuerin der Gesunden Gemeinden Steyr-Land. Im Bezirk beteiligen sich heuer zehn Gemeinden am Präventionspaket Gesundheitskompetenz. Fünf Gemeinden setzen ein dreijähriges Projekt für eine bestimmte Zielgruppe um. Die Angebote sind breit gefächert, sie betreffen den Erholungswert der Natur genauso wie Angebote zu fachspezifischen Vorträgen zum Thema psychische Gesundheit bis hin zur Bildung von Selbsthilfegruppen oder Treffs für Menschen mit Bedarf.

„Wir wollen über die Gesunden Gemeinden die Menschen gezielt dabei unterstützen, dass sie möglichst selbstbestimmt gesundheitsbezogene Entscheidungen treffen können und dadurch ihre Lebensqualität und Gesundheit erhalten und verbessern", so Gesundheitsreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander.

Veranstaltungen im Freien



Sehr aktiv ist die Gesunde Gemeinde St. Ulrich. "Wir haben uns für das Zielgruppenprojekt psychische Gesundheit entschieden. Unter dem Motto 'Mir reicht's! Bitte den Alltag anhalten. Ich steige aus' hätten wir einige interessante Aktivitäten geplant, die wir leider absagen mussten. Wir hoffen aber, dass wir das alles doch noch bringen können", erklärt Arbeitskreisleiterin Michaela Mayr. Trotz der Situation wurden rasch Alternativen, wie beispielsweise Online-Vorträge, organisiert. Regelmäßige Information über die Gemeindezeitung gehören ebenfalls zum Service dazu. Eine Stammzellenspenden-Aktion für "Geben für Leben" wurde letztes Jahr abgewickelt. Das Programm für das Frühjahr steht und ist unter facebook.com/Gesunde-Gemeinde-St-Ulrich zu finden. "Wir haben viel im Freien geplant, wie 'Rock the Billy' oder Klangyoga im Garten. Auch mit Ernährungsprofi Gudrun Bertignoll ist wieder etwas dabei. Planen ist gerade schwierig. Man muss so kurzfristig als möglich reagieren", so Michaela Mayr.

Wir schauen auf uns



"Wir konnten letztes Jahr noch einige Tanzkurse abhalten, aber dann war Schluss. Jetzt muss man schauen, dass man draußen etwas anbietet", sagt Maria Achathaler, Vizebürgermeisterin und Arbeitskreisleiterin der Gesunden Gemeinde Adlwang. Großes Thema ist das Waldbaden im Hallerwald. Durch den Hallerwald führt ein rund sechs Kilometer langer Rundwanderweg mit Stationen zum Erholen, Krafttanken und Entspannen. Auch Wissenswertes über die gesundheitsfördernde Wirkung des Waldes ist dort zu finden. "Die Gesunde Gemeinde finanziert neun Bankerl, damit sich die Leute beim Waldbaden ausrasten können." Zum Jahreswechsel gab es ein Rätsel zu lösen. "Ich habe ein Suchrätsel in die Gruppe geschickt und die Leute mussten genau den Baum im Hallerwald finden. Einige haben Koordinaten geschickt. Sogar ein Foto wurde von einer Familie übermittelt." Achathaler und die Gesunde Gemeinde möchten dies weiterverfolgen. "Zu Ostern wird es wieder ein Rätsel geben." Elternhaltestellen, eine Wanderung im Hallerwald für Zugezogene oder Yoga im Freien kann sich Achathaler vorstellen.

