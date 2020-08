GARSTEN. Helga Brandner vom Pesendorfers Hofladen bietet auch "Schule am Bauernhof" an. "Heuer im Frühling war es leider nicht möglich. Die Erlebnistage mit den fröhlichen Kindern gehen mir schon sehr ab. Deshalb habe ich mir was einfallen lassen", schreibt sie auf Facebook. Brandner würde sich über Zeichnungen (bis A4) von Kindern sehr freuen. "Ihr könnt alles, was euch über meinen Bauernhof, meine Tiere oder den Hofladen einfällt, zeichnen oder malen, euren Namen darauf schreiben und mir bringen oder schicken", so Brandner. Die Zeichnungen werden im Hofladen aufgehängt. Einsendeschluss ist Montag, 31. August. Für alle Kinder, die eine Zeichnung abgegeben haben, wartet am Mittwoch, 2. September, um 16 Uhr eine Überraschung beim Pesendorfers Hofladen in Garsten. Keine Anmeldung, einfach vorbeikommen. Mund-Nasen-Schutz nichtvergessen.

Infos



Zeichnungen per Post an: Pesendorfers Hofladen, Pesendorferstraße 31, 4451 Garsten. Per Mail an: pesendorfershofladen@gmail.com. pesendorfershofladen.com.