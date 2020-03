STEYR, STEYR-LAND, ÖSTERREICH. Das Corona-Virus sorgt nun für weitreichende Maßnahmen. Die Bundesregierung gab am Dienstag (10. März) bekannt: Bis April sind Veranstaltungen draußen mit mehr als 500 Teilnehmern und drinnen mit mehr als 100 untersagt – siehe Bericht.

Ziel ist es, die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Von diesem Verbot sind auch Veranstaltungen im Bezirk Perg betroffen, die zum Teil bereits abgesagt wurden.

Abgesagte Veranstaltungen in Steyr & Steyr-Land:



Hinweis: Die Liste wird laufend erweitert

Aufgrund eines Erlasses der Bundesregierung werden in Steyr vorerst folgende Veranstaltungen abgesagt:

11. März: Kasperl und der Umweltteufel, Reithoffer-Saal

12. März: Vienna’s English Theatre, Stadtsaal

13. März: Vortrag Robert Betz, Stadtsaal

14. März: Joe Pichler, Live-Reportage „Inside Africa“, Stadtsaal

15. März: Frühjahrskonzert der Stadtkapelle, Stadttheater

26. März: Kabarett Gery Seidl, Stadtsaal

27. März: Vortrag Reinhold Messner, Stadtsaal

29. März: Eberhofer unterwegs, Stadttheater

Theater in Kleinraming. Das Stück: „Keine halben Sachen“ Spieltermine: 14.20.21.27.28 März ist abgesagt

Kabarett Walter Kammerhofer vom 27. März in Dietach wurde verschoben. Karten behalten ihre Gültigkeit. Neuer Termin folgt.

Das Landestheater Linz wird vorerst bis zum 31. März 2020 seinen Vorstellungsbetrieb einstellen. Das bedeutet, dass im Musiktheater (Großer Saal, BlackBox, BlackBox Lounge, HauptFoyer), im Schauspielhaus, in den Kammerspielen und in der Studiobühne an der Promenade bis 31. März 2020 keine Vorstellungen gespielt werden.

Gottesdienste: Öffentliche Gottesdienste können entsprechend den gesetzlichen Vorgaben im kleinen Rahmen abgehalten werden, das heißt: Nicht mehr als 100 Personen in einem geschlossenem Raum!

Personen der Corona-Risikogruppe, insbesondere Menschen mit höherem Lebensalter oder Vorerkrankungen, sollen ermutigt werden, sich besonders zu schützen und ihr Verhalten in dieser Zeit dementsprechend anzupassen. Aus diesem Grund dispensiert der Diözesanbischof bis auf Weiteres von der Sonntagspflicht, sollte aufgrund der Maßnahmen eine Teilnahme am Sonntagsgottesdienst nicht möglich oder angeraten sein. Damit wird aus diesem Grund ein Fernbleiben gewissensmäßig gestattet, jedoch zugleich auf das private Gebet im Familienkreis oder die Möglichkeit der in den Medien übertragenen Gottesdienste hingewiesen. So werden im ORF-Radio jeden Sonn- und Feiertag um 10.00 Uhr katholische Gottesdienste übertragen bzw. erfolgt auch eine tägliche Übertragung einer Messfeier etwa über Radio Maria oder Radio Klassik Stephansdom.

Weiters ist die dringende Empfehlung zu beachten, dass die Mund- und Kelchkommunion mit Rücksicht auf die Gefährdung anderer Personen auszusetzen sind und dass auf den Friedensgruß durch Händedruck zugunsten alternativer Formen (z. B. Zunicken) ebenso wie auf den Gebrauch von Weihwasser verzichtet werden soll.

Für die Verabschiedung von Verstorbenen gilt in praktischer Umsetzung der staatlichen Anordnungen unabhängig von der Beerdigungsform, dass diese nur im Rahmen einer Trauerfeier im engeren Kreis der Familie stattfinden kann. Der Sterbegottesdienst bzw. das Requiem für die Verstorbenen soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Hochzeiten und Taufen im kleinen Kreis sind möglich, wobei auch hier die staatlichen Regelungen (max. 100 Personen) zu beachten sind.

Ab 11. März, bis mindestens Freitag, 3.4.2020 ist die Anton Bruckner Privatuniversität in Linz geschlossen. Es werden alle Lehrveranstaltungen und Veranstaltungen abgesagt. Dies betrifft auch externe Veranstaltungen wie das Jazz-Weekend, Workshops, Masterclasses u.ä. Auch alle Prüfungen, die in diesem Zeitraum geplant waren, müssen verschoben werden.

Das Haus ist geschlossen und ist für Studierende und Gäste nicht betretbar. Auch die Übungsräume und die Bibliothek bleiben geschlossen. Der Parteienverkehr in der gesamten Administration ist geschlossen.