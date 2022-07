Juni - der Monat des Sports

Im Juni widmete sich die NMS Losenstein ganz dem Sport.

Neben der Anschaffung einer Spielebox, die unterschiedliche Bälle, Schläger und andere Sportgeräte beinhaltet, die in den Pausen zum Einsatz kommt und sich bei den Schülern großer Beliebtheit erfreut, gab es für die 1. Klassen einen zusätzlich angebotenen Schwimmunterricht.

Ein besonderer Höhepunkt war die Sommersportwoche der zweiten und dritten Klassen.

Am Programm standen: Radtouren in die Schallau oder nach Dürnbach, Stand Up Paddeln, ein Kletterkurs mit Kistenklettern und Flying Fox, ein Besuch im Aquapulco Bad Schallerbach, Schwimmtraining sowie Kanufahren im Pool. Auch Stockschießen und Fußball ließen die Sportlerherzen höher schlagen.

Durch ein Techniktraining perfekt vorbereitet, ging es am Donnerstag mit dem Rad zum Pumptrack nach Ternberg. Eine erfrischende Abkühlung in der grünen Enns durfte nicht fehlen!

Weitere Informationen zu den Aktivitäten unserer Schule finden Sie hier

