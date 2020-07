Bestätigter Vorstand des Musikbezirks Feldbachs will in kommenden Jahren heuer abgesagte Events nachholen.



REGION. Kürzlich hat in Frutten-Gießelsdorf die Bezirksjahreshauptversammlung des Musikbezirkes Feldbach stattgefunden – organisiert und musikalisch umrahmt wurde der Event von der Marktmusikkapelle St. Anna am Aigen. Der Fokus lag dabei auf dem Jahresrücklick. Zu den Höhepunkten zählten die Bezirksmusikertreffen in Hatzendorf und Jagerberg. Heuer konnten nur der „Big Gig“ mit elf regionalen Ensembles und der Bezirksmusikerball in Edelsbach über die Bühne gehen. Die Konzertwertung wurde abgesagt und wird 2022 wieder stattfinden. Die beiden Bezirksmusikertreffen werden in den Jahren 2021 und 2022 zusätzlich zu den beiden bereits geplanten eingeschoben. Das geplante Jugendcamp wird auf Juli 2021 verschoben. Höhepunkt der Jahreshauptversammlung waren die Neuwahlen. Der gesamte Vorstand rund um Obmann Franz Monschein wurde einstimmig wiedergewählt.