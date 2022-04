Ab Mai gibt es wieder die traditionellen Bad Gleichenberger Kurkonzerte im Musikpavillon des Kurparks. Unterschiedlichste Musikgruppen aus der Region verwöhnen mit wunderbaren Melodien – von historischer Marschmusik bis zu modernen Swingklängen ist der musikalische Bogen sehr weit gespannt. Im Mai finden die Konzerte jeweils von 15 bis 17 Uhr statt, ab Mitte Juni von 19 bis 21 Uhr. Bei Regen entfallen die Konzerte, der Eintritt ist frei.

Den Auftakt zu den Kurkonzerten bildet das Muttertagskonzert mit den Jungen Wilden am Sonntag, 8. Mai. Weiter geht's im Mai mit der Musikkapelle Kapfenstein am Sonntag, 15. Mai , mit der Stadtmusik Feldbach am Sonntag, 22. Mai und mit den Merins am Sonntag, 29. Mai.