HLW Feldbach unter neuer Leitung

15.09.2018, 10:33 Uhr

Das jahrelange Suchen hat ein Ende. Der Grazer Markus Sturm übernimmt die Leitung der HLW Feldbach im Bundesschulzentrum.

Ereignisreiches Interregnum

Der neue Leiter

Steckbrief

Sie wirkte wie eine Never-Ending-Story, die Schulleiterbestellung an der HLW Feldbach. Im April 2015 hatten sich sechs Kandidaten dem Hearing gestellt, um das Amt von Direktor Wilhelm Mitsche im Herbst antreten zu können. Aus einer raschen Entscheidung wurde allerdings nichts. Ein jahrelanges Hin und Her zwischen zwei ebenbürtigen Kandidaten und unterschiedlichen Interessensbereichen nahm seinen Lauf.Religionslehrer Ewald Reisinger-Götschl, der zwischenzeitlich aus dem Kollegium zum provisorischen Schulleiter berufen wurde, sollte letztlich vier Jahre lang die Geschicke der Schule führen. Unter ihm wurde ins neue Bundesschulzentrum gesiedelt, die Zentralmatura, die verpflichtenden Diplomarbeiten und Spanisch als zweite Fremdsprache eingeführt sowie ein neuer Schwerpunkt für die Schule entwickelt. Nun übergab er die Staffel an den Grazer Markus Sturm."Die Schule hat einen besonderen Reiz und es ist schön, hier weiterentwickeln zu dürfen", schwärmt der neue Direktor. Ihn habe der Schulstandort gereizt, deshalb habe er sich beworben. Mit der Schule und ihren Entwicklungen setze er sich seit Jahren auseinander.Der gebürtige Oberösterreicher, den sein Studium nach Graz gezogen hatte und der auf eine 20-jährige Berufserfahrung als Lehrer zurückblicken kann, legt Wert auf die Beständigkeit. Besonders der Bereich Gesundheit und Soziales sei so wichtig für die Zukunft, dass dieser auch weiterhin in der HLW stark bespielt gehöre. Doch auch die Etablierung eines neuen Zweiges im Bereich der Lebensmittelveredelung reizt ihn. Dieser möchte er von Anfang an ausreichend Aufmerksamkeit zukommen lassen.Vorerst gelte es natürlich, das neue Schuljahr gut zu starten, das Lehrerkollegium und die Schüler kennenzulernen. An weiteren Aufgaben mangelt es dann sicher auch nicht.Mag. Markus Sturm• Alter: 46seit 1. September 2018 Direktor an der HLW Feldbach20 Jahre Lehrer am Stiftsgymnasium Seckau, der HLW Leoben und der HLW SchrödingerDeutsch und MusikTätigkeiten in der Lehrerfortbildung, Arbeit im mittleren Management, Chorleiter, Bandmitgliedverheiratet, 2 KinderMusik, lesen, schreiben