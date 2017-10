2500 Fans finden Platz. Der Vorverkauf hat begonnen!

BAD GLEICHENBERG. Nachdem vergangenen Sonntag die 3. Runde des UNIQA ÖFB-Cups ausgelost wurde, steht fest, das die TuS Bad Gleichenberg auf Meister Red Bull Salzburg trifft. Die Mozartstädter hatten bereits in der 2. Runde gegen Bruck/Leitha ordentlich zu kämpfen und gewannen die Schlacht erst in den Verlängerung. Für zwei Sensationen hat der Landesliga-Aufsteiger bereits gesorgt, nach dem 5:1-Kantersieg gegen Wattens gab es zuletzt ein 3:1 gegen Bundesligist Admira Wacker.

Natürlich reisen die Bullen als klarer Favorit in die Gleichberg Arena, dennoch will man nicht schon vor dem Spiel den Teufel an die Wand malen, so beginnt doch jedes Spiel mit einem 0:0.

Gespielt wird am 25. September um 19:00 Uhr - der Vorverkauf der Karten hat bereits begonnnen. Auch an der Abendkassa wird es noch Karten geben.