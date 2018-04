Erfolgreiche Jahresbilanz der Vinzenzgemeinschaft

24.04.2018, 22:12 Uhr

Rückblick auf das Jahr 2017

Der neue Vorstand

Die Vinzenzgemeinschaft besteht aktuell aus 75 aktiven MitarbeiterInnen, die sich auf unterschiedliche Weise für die viele BürgerInnen engagieren. Der Rückblick auf das Jahr 2017 macht dies deutlich. So wurden im vergangenen Jahr insgesamt 16.725 Essen in Telfs und den Umlandgemeinden ausgeliefert, was einen neuen Rekord ausmacht. Auch das Projekt „Lebensmittel“, das bereits seit Jahren in Kooperation mit dem Roten Kreuz durchgeführt wird, ist ein Erfolg. Wöchentlich werden mindestens 150 Personen versorgt. Seit Herbst 2017 zählt auch der Familienbetreib MPREIS zu den Partnergeschäften. „Dass das vergangene Jahr ein überaus gutes Jahr war, zeigen auch die Spendeneingänge. Insgesamt gingen €17.022 Spenden ein. Mit diesem Geld können wir den Menschen effizienter helfen“, freut sich Obfrau Stippler und leitet zu den Vorstandswahlen über.Die gewählten Vorstandsmitglieder sind neben Obfrau Doris Stippler und Stv. Günter Tschuggnall Elisabeth Bachnetzer (Kassier allg.), Eva Kreuzer-Lerch (Kassier Essen auf Rädern), Veronika Auer (Kassier Familienhilfe), Waltraud Wilhelm (Schriftführerin), Albert Knapp, Dietmar Strigl und Christian Waldhart (Kassarevisoren).