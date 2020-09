Die Hauptwache Hallein wurde zu einem Zimmerbrand nach Burgfried Süd alarmiert.

HALLEIN. Beim Eintreffen des Einsatzleiters wurde eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Hochparterre eines Mehrparteienhauses vorgefunden: Die Mieterin war nicht anwesend und die Wohnungstür war geschlossen.

Mieterin traf ein

Nach einer kurzen Erkundung wurde ein gekipptes Fenster an der Rückseite entdeckt. Sofort wurde der Atemschutztrupp des Tanklöschfahrzeug eins beauftragt sich über das Fenster einen Zugang in die Wohnung zu verschaffen. In der Zwischenzeit traf jedoch die Mieterin ein und konnte den Einsatzkräfte den Wohnungsschlüssel übergeben, damit der AS-Trupp schnellstens in die Wohnung konnte.

Rauch bis ins Treppenhaus

Als der Trupp am Brandherd angekommen war, konnte festgestellt werden, dass es sich hierbei um eine eingeschaltete Herdplatte handelte, welche Gegenstände und Kochgut in Brand setzte. Die Gegenstände wurden vom Angriffstrupp entfernt, gleichzeitig wurde von der Mannschaft des Rüstlöschfahrzeuges der Drucklüfter in Stellung gebracht um das Treppenhaus und die Wohnung rauchfrei zu bekommen. Der Einsatz dauerte eine halbe Stunde.

