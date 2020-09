TIROL. Innerhalb von vier Wochen, von 7. September bis 3. Oktober, können KonsumentInnen innerhalb der 24 Tiroler Filialen der Handelspartner Spar, MPreis und Hörtnagl tolle Preise gewinnen. Dies geschieht alles im Rahmen der Aktion TischleinCheckDich, ein Kooperationsprojekt der Agrarmarketing Tirol und dem Landesgremium des Lebensmittelhandels der Wirtschaftskammer Tirol.



Bewusstsein für regionale Produkte

Mit der Aktion möchte man ein stärkeres Bewusstsein für regionale Produkte schaffen, was sich auch in den zu gewinnenden regionalen Preisen zeigt. Teilnehmen kann man in den kooperierenden Filialen oder in der eigenen TischleinCheckDich-App. Letzter kann man im App Store oder Google Play Store downloaden.

Stefan Mair, Obmann des Tiroler Lebensmittelhandels, erläutert das Konzept des Gewinnspiels:

„In den teilnehmenden Filialen [...] bekommt der Kunde heuer bei jedem Einkauf ein Rubbellos an der Kasse ausgehändigt. Auf diesem befindet sich ein QR-Code, der zum Download der App führt. Rubbelt man das Fenster auf der Rückseite frei, wird entweder ein zweiter QR-Code, der das erste Online-Spiel freischaltet, sichtbar oder man hat 1 von 3 Gutscheinen im Wert von € 500 für einen Urlaub am Bauernhof gewonnen. Zudem kann man sowohl in den Filialen als auch in der App tolle ‚Qualität Tirol‘ Produkte gewinnen!“

Welche Filialen machen mit?

Folgende SPAR Filialen nehmen am TischleinCeckDich-Konzept teil:

EUROSPAR Völs /CYTA

SPAR-Supermarkt / Pfaffenhofen

EUROSPAR Innsbruck, Langer Weg

SPAR-Supermarkt Lermoos

SPAR-Supermarkt Waidring

SPAR-Supermarkt Winkler in Elbingalp

SPAR-Markt Schöpf-Sailer in Wenns

SPAR-Supermarkt Geir in Igls

SPAR-Supermarkt Stams

SPAR-Supermarkt Absam

Folgende Hörtnagl Filialen nehmen am TischleinCeckDich-Konzept teil:

Hörtnagl Filiale in der Markthalle (Innsbruck)

Hörtnagl Filiale Burggraben (Innsbruck)

Hörtnagl Filiale Sillpark (Innsbruck)

Hörtnagl Filiale im Einkaufszentrum M4 (Wörgl)

Folgende MPreis Filialen nehmen am TischleinCheckDich-Konzept teil:

MPREIS Längenfeld

MPREIS Söll

MPREIS Kössen

MPREIS Schwazer Stadtgalerien

MPREIS Kitzbühel Süd

MPREIS Sillian

MPREIS Lienz

MPREIS Wattens

MPREIS Innsbruck

MPREIS Einkaufszentrum DEZ

HIER geht es zu den genauen Terminen und Uhrzeit an denen die Aktion in den jeweiligen Filialen stattfindet und mehr Informationen zur APP.

