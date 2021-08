TIROL. Die Termine für das dezentrale Impfangebot in fünf Tiroler Regionen stehen fest. Zwischen dem 17. und 21. August wird in den Regionen Ötztal, Hinteres Iseltal, Osttiroler Oberland mit Villgratental sowie Tiroler Gailtal, in der Region Untere Schranne und Kaiserwinkl sowie im Obersten Gericht geimpft.



Impfquote liegt unter dem Durchschnitt

Die Regionen, die für das dezentrale Impfangebot zwischen dem 17. und 21. August ausgewählt wurden, sind vor allem Regionen mit Gemeinden, deren Impfquote nur unter dem Durchschnitt liegt, erläutert Gesundheitslandesrätin Leja.

"Mit den Impfungen ohne Anmeldungen haben wir bereits vor rund einem Monat eine Hürde für zahlreiche Personen abgebaut. Nun fällt für diese Regionen eine zusätzliche etwaige Hürde – nämlich die Anreise in die Ballungszentren – weg."

Leja appelliert an alle noch nicht geimpften Personen in Tirol, das Angebot der kostenlosen Impfung in Anspruch zu nehmen. Jede Impfung sei wichtig, um gut durch den Herbst zu kommen und sich selbst und seine Mitmenschen schützen.

Termine für die entsprechenden Regionen

Region Ötztal

Mittelschule Umhausen

Dienstag, 17. August, von 10 bis 20 Uhr

für die Bevölkerung von Umhausen, Sölden, Längenfeld, Ötz und Sautens

Region Oberstes Gericht

Gemeindehaus Pfunds

Mittwoch, 18. August, von 14 bis 20 Uhr

für die Bevölkerung von Pfunds, Nauders, Spiss und Tösens



Region Untere Schranne und Kaiserwinkl

Veranstaltungszentrum Kaiserwinkl, Kössen

Freitag, 20. August, von 10 bis 20 Uhr

für die Bevölkerung von Kössen, Schwendt, Walchsee, Rettenschöss und Niederndorferberg (zusätzlich möglich: Kirchdorf und Waidring)

Region Osttiroler Oberland mit Villgratental sowie Tiroler Gailtal

Kultursaal Heinfels

Freitag und Samstag, 20. und 21. August, von 9 bis 21 Uhr

für die Bevölkerung von Sillian, Inner- und Außervillgraten, Ober- und Untertilliach, Kartitsch, Strassen und Abfaltersbach (zusätzlich möglich: Anras)

Region Hinteres Iseltal

Tauerncenter Matrei in Osttirol

Freitag, 20. August, von 13 bis 17 Uhr

Samstag, 21. August, von 8 bis 17 Uhr

für die Bevölkerung von Matrei in Osttirol, Virgen und Prägraten (zusätzlich möglich: Kals und Hopfgarten in Defereggen)

Die BürgerInnen der Gemeinden werden mittels Postwurf fristgerecht informiert. Sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen sind möglich. Der Impfstoff kann frei gewählt werden. Impfwillige werden gebeten, ihren gelben Impfpass, die e-Card, einen Lichtbildausweis sowie den vorab ausgefüllten Aufklärungs- und Dokumentationsbogen mitzubringen.

Weiterhin besteht das Angebot zur Impfung ohne Anmeldung auch in den Impfzentren in den Bezirken. Die Termine bis Ende August sind unter www.tirol.gv.at/tirolimpft-ohneanmeldung einsehbar.

822.400 Covid-Impfungen in Tirol durchgeführt



