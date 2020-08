TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Montag, der 3. August

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Politik – Wirtschaft

Die Sozialpartner haben das Kurzarbeitsmodell verlängert. Darin enthalten sind auch neue Regelungen für Weiterbildung. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur 3. Phase der Kurzarbeit (KUA3) aus Sicht der Arbeitnehmer finden Sie hier.

Historisches

1809 wollte Napoleon Tirol endgültig unterwerfen – es kam zum Tiroler Volksaufstand. In diesem Zusammenhang kamen Truppen Napoleons und deren Verbündete von mehreren Seiten in Richtung Tirol. Am 3. August 1809 marschierten französische Truppen unter General Rusca von Kärnten her in Osttirol ein. Bei der Lienzer Klause stieß ere auf erbitterten Widerstand der Tiroler, so dass er sich nach Kärnten zurückziehen musste. Die Übermacht von Rucas Truppen war 20mal höher als die der Tiroler. Noch heute erinnert eine Gedenksäule in Burgfrieden mit einer Inschrift an dieses Gefecht.

Wetter

Heute wird es wieder etwas kühler. Teils sind kräftige Regenschauer möglich. Es wird windig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 17 und 23 Grad.

