TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Montag, der 17. August

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Coronavirus – öffentlicher Aufruf

Personen, die sich zwischen 10. und 12. August 2020 auf Saigisalm, Potsdamer Hütte, Umbrüggler Alm und Kirchenwirt Absam aufgehalten haben, sollen ihren Gesundheitszustand beobachten! Mehr dazu...





Politik

„Tirol zeigt Flagge – Tirol sagt Danke“ – unter diesem Motto fand heute, Samstag, eine Dankes-Veranstaltung des Landes Tirol im Congress Innsbruck statt. Im Mittelpunkt standen zahlreiche Persönlichkeiten, die während der Coronakrise herausragendes Engagement gezeigt haben. Mehr dazu...

Historisches

Am 17. August 1946 wurde Helmut Pechlaner in Innsbruck geboren. Er war Tierarzt und von 1972 bis 1979 stellvertretender Leiter des Alpenzoos. Anschließend bis 1991 war er wissenschaftlicher und geschäftsführender Direktor im Alpenzoo. Danach übernahm er die Leitung des Tiergartens Schönbrunn in Wien. 1994 erhielt er das Verdienstkreuz des Landes Tirols und 2006 das Ehrenzeichen des Landes Tirol.

Wetter

Heute wird es unbeständig und die Temperaturen gehen etwas zurück. Die Sonne zeigt sich eher selten und vor allem der Nachmittag ist verregnet. Es kann zu starken Gewittern kommen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 18 und 25 Grad.

Zum Newsletter anmelden kannst du dich hier.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol

Update am Morgen