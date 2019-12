TIROL. Nachhaltiger Klimaschutz wurde bereits im Oktober in der Landeszielbestimmung in Tirols Landesverfassung verankert.

Leben mit Zukunft – Tirol nachhaltig positionieren

Der nachhaltige und effektive Klimaschutz als grundlegende Voraussetzung zum Erhalt des Lebensraumes für künftige Generationen wurde bereits im Oktober dieses Jahres als Landeszielbestimmung in Tirols Landesverfassung verankert. Aus diesem Grund werden Klimaschutz und Klimawandelanpassungsmaßnahmen eine zentrale Rolle bei der von der Landesregierung kürzlich beschlossenen Evaluierung und Überarbeitung der ganzheitlichen Tiroler Nachhaltigkeitsstrategie „Leben mit Zukunft – Tirol nachhaltig positionieren“ spielen. Daher wird die Klimastrategie des Landes überarbeitet und weiter entwickelt.

Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsstrategie wird weiter entwickelt



Bereits seit 2015 gibt es in Tirol eine Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsstrategie. diese wird nun evaluiert und weiterentwickelt. „Es geht darum, einen ambitionierten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, unsere natürlichen Ressourcen zu schonen und so die Existenzgrundlagen für die kommenden Generationen zu sichern. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, denn wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen der Klimakrise so richtig verspürt und die letzte, die wirkungsvolle Maßnahmen setzen kann und daher muss," so die für Klimaschutz und Umwelt zuständige LHStvin Ingrid Felipe.

Zahlreiche bestehende Strategien zu Klimaschutz



Bei der Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie werden bestehende Strategien und Prozesse berücksichtigt bzw. wird sie auf diesen aufbauen. Dazu zählen Studien zu Ressourcen- und Technologieeinsatz-Szenarien 2050 sowie die Studie „Rest- und Abfallstoffe als Ressourcen im zukünftigen Energiesystem Tirol 2050“. Bereits 2012 wurde in Tirol die Nachhaltigkeitsstrategie „Leben mit Zukunft“ beschlossen. 2015 kam die Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsstrategie hinzu. Darin wurde festgehalten, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Treibhausgas-Emissionsziele bis zum Jahr 2020 sicherzustellen bzw. die dafür notwendigen Schritte einzuleiten sind. Tirol unterliegt – wie alle österreichischen Bundesländer – der Agenda 2013. Diese wurde bereits 2015 von allen 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen beschlossen.

