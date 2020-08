TULLN. In der Stadtgemeinde mehren sich Vandalismusakte: Bei der Bahnunterführung etwa wurde mit schwarzer Farbe "Laptop für Blümel" aufgesprüht, an der Donaulände – ebenso in schwarz "JVP Mafia".

Offenbar hat es jedmand auf diese Fraktion abgesehen. Tullns VP-Chef Peter Höckner war überrascht, als er von den BEZIRKSBLÄTTERN mit der Nachricht der Schmiererei konfrontiert wurde: "Wir werden umgehend Anzeige erstatten", sagt er.

"Belohnung für Möchtegern-Picasso"

Alexander Homola, Bezirks-Chef der Jungen Volkspartei teilt mit, dass "wir einen solchen strafrechtlichen Sachverhalt der Sachbeschädigung, egal, ob die Tat auf politischem Neid der Mitbewerber oder Vandalismus beruht. Da wir diesem 'Möchtegern-Picasso' natürlich seine 'Belohnung' zukommen lassen möchten, bitten wir um Sachhinweise bei der Polizei in Tulln". Zudem apelliere man an die betreffende Person: "Schreiben Sie uns ein Mail, rufen Sie uns an, wenn etwas nicht passt, aber hören Sie bitte auf, unsere wunderbare Stadt Tulln zu verschandeln", so JVP-Bezirksobmann Homola. Keine Stellungnahme gibt das Finanzministerium hinsichtlich der Schmiererei "Laptop für Blümel" – um Verständnis bittet Stefan Trittner.

Vonseiten der Polizei wurden aufgrund der Sichtungen der Bezirksblätter die Ermittlungen aufgenommen.