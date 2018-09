Zum Wohl, beim Weinherbst!

11.09.2018, 07:03 Uhr

Atzenbruggs Winzer präsentierten köstliche Tröpferl im Diamond Club.

ATZENBRUGG / TRAISENTAL. Sie kamen, öffneten die Flaschen und haben einen wunderschönen Abend genossen: Für Genießer und Weinkenner sind die Veranstaltungen im Traisentaler Weinherbst längst Fixtermine im Kalender. Zurecht, denn in den Kellergassen, Heurigenbetrieben und Gaststätten der Region „Weinstraße & Tourismus Traisental-Donau“ wird Genuss und Lebensfreude von September bis November besonders großgeschrieben. Freitag Abend wurde die fünfte Jahreszeit, der Weinherbst, im Diamond Country GolfClub Atzenbrugg eröffnet. Die neu zum Weinbaugebiet gehörenden Winzer aus Atzenbrugg verwöhnten die Besucher – darunter Bundesweinkönigin, die sogleich mit NRein Selfie aufnahm. In der Zwischenzeit erhoben Präsident, LA, Moderatorin, Tourismusobmann, Mostviertel Tourismus Geschäftsführer, Atzenbruggs Bürgermeisterund Vizedie Gläser und posierten für das Gruppenfoto. Der Geselligkeit wollten sich auch Promis wie, Chef des Auhofcenters,undsowienicht entgehen lassen. Ebenso unter den Gästen: die Bürgermeistersowie last but not least LA