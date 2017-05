Bezirksblätter trafen "Lebensretter vor Ort"

08.05.2017, 12:22 Uhr

Sofort beherzt gehandelt: Bernhard Schilcher und Gerhard Huber

KÖNIGSTETTEN / BEZIRK. "Ich war einkaufen", erinnert sich Bezirksinspektor Bernhard Schilcher, der normal seinen Dienst beim Bezirkspolizeikommando versieht. Donnerstag jedoch war er schon außer Dienst und bei einem Lebensmittelmarkt in Königstetten. Gemeinsam mit seinem Kollegen, Revierinspektor Gerhard Huber von der Polizeiinspektion Tulln wurde er zum Lebensretter."Im Markt habe ich bereits Hubers Frau getroffen, bezahlte, fuhr mit dem Einkaufswagen zum Auto, lud aus. Als ich das Wagerl zurück brachte, sah ich einen Mann, der in seinem Kofferraum sitzend, aß", so Schilcher gegenüber den Bezirksblättern. Als Schilcher zu seinem Auto zurückging, lag dieser am Boden. Sofort holte er seinen Kollegen. Alles ging Zug um Zug, er rief die Rettung und holte den Kollegen: "Komm, ich brauch dich jetzt! Huber hat dem 58-Jährigen auf den Rücken geklopft, die Polizisten gingen davon aus, dass er sich verschluckt habe. Schilcher nahm die telefonischen Anweisungen der Rettungsleitstelle an, drehte die Person in Seitenlage, Huber begann mit der Herzdruckmassage. Als die beiden Männer die Anweisung erhielten, mit der Beatmung zu beginnen, traf ein Sanitäter ein. "Auch der First Responder hat seinen Beitrag zur Rettung des Mannes geleistet", so Huber.

"Vitalzeichen feststellbar"

Durch das professionelle Handeln der beiden Exekutivbediensteten konnte nach dem Eintreffen der Rettung und des Notarztes die Reanimation fortgesetzt werden. Nach einiger Zeit waren wieder Vitalzeichen feststellbar. Der Mann wurde mittels Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.Die anwesenden Streifen der Polizeiinspektionen Königstetten und St. Andrä-Wördern haben die Rettungskräfte bei der Versorgung des Patienten und der Einweisung des Rettungshubschraubers unterstützt.Hier geht's zum Artikel: Polizisten als Lebensretter vom 7.5.2017.