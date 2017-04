"Bin Coach für Schüler"

28.04.2017, 14:54 Uhr

Severin Tanzer berät Jugendliche bei schulischen Problemen und dem Übergang ins Berufsleben.

Luftleerer Raum

BEZIRK TULLN. Als Fußballtrainer hielt er den Teamgedanken hoch, er selbst hat beim Sport immer Zugriff auf einen Coach. In der Möglichkeit so eine Funktion auch im Kontext von Schule und Beruf zu übernehmen, sieht er seine große Chance, die Zukunft vieler Schüler positiv mitgestalten zu können. Die Rede ist von Severin Tanzer, Jugendcoach der Caritas.Seit 2013 wird die Möglichkeit geboten, dass sich Schüler mit ihren Problemen an die professionellen Helfer wenden können. Damit will man gegen den Schulabbruch sowohl im Pflichtschulbereich als auch in den Höheren Schulen entgegenwirken, der bei bis zu 40 Prozent liegt. "Viele Schüler verschwinden im luftleeren Raum", weiß Tanzer, der unter anderem die Schüler der HAK/HAS Tulln, die Schüler der HBLA in Sitzenberg-Reidling und in der Bundesfachschule für Flugtechnik betreut."Es braucht ein Projekt, wo Jugendliche schon in der Schule bestmöglich aufgefangen werden", so der Jugendcoach.Wie viel die Beratung kostet? "Das ist ein kostenloses Angebot und kann freiwillig genutzt werden. Doch wichtig ist auch, dass das Coaching nicht nur in der Schule stattfindet, die Jugendlichen sind auch in unserer Beratungsstelle willkommen", fügt er hinzu.

Familiäre Konflikte

Beispiele für eine Beratung hat Tanzer viele. Ein klassischer Fall wäre, wenn jemand, der im letzten Pflichtschuljahr ist und weiß, dass er keine weitere Schule besuchen möchte, Unterstützung bei dem Übergang in eine Lehrausbildung benötigt. Bei Jugendlichen, die in Höheren Schulen sind, geht es häufiger um persönliche Themen: "Da braucht es eine Person, die Ideen einbringt", sagt der 27-Jährige. Aber auch die Lernmotivation und -organisation ist oftmals ein Thema: "Prioritäten zu setzen, ist oftmals sehr schwierig".Es gibt drei verschiedene Beratungsstufen: Stufe 1: 1-2 Gespräche, Stufe 2: 2 bis 6 Monate, Stufe 3: Betreuung über das ganze Schuljahr, nach einmonatiger Pause kann das Coaching gegebenenfalls auch wieder neu gestartet werden. Die Beratungsstelle des Jugendcoach befindet sich in Tulln, in der Kirchengasse 20.