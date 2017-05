'Da schießen die Schwammerl aus dem Boden'

03.05.2017, 00:00 Uhr

Seitling, Shiitake- und Austernpilze: Maria Anzbacher züchtet in Kogler Lagerhalle Schwammerl.

KOGL / MARIA ANZBACH / NÖ. Hier, in einer Lagerhalle in einer Katastrale von Sieghartskirchen, schießen die Schwammerl im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Boden. Shiitake-Pilze, Kräuter-Seitling, Weißer Buchenpilz, Samthaube und unterschiedlichste Arten von Austernpilzen werden von Michael Doppler, Chef der "Schwammerl Prinzen" gezüchtet. Und natürlich verkauft. Vor drei Jahren hat der Automatisierungstechniker, der in China Projekte geleitet hat, mit dem Züchten begonnen. Zu Beginn im Einfamilienhaus, wo er sich ein Labor gebaut und in Petri-Schalen experimentiert hat. Ausgeliefert wurde drei Mal pro Woche. Etwa 18 Packerl. Das hat sich mittlerweile mehr als verdoppelt: "Jetzt liefern wir schon 600 Packerl aus", freut er sich über den Erfolg und fügt hinzu, dass "in den nächsten zehn Tagen 350 Kilo abgeholt werden".

Schnipp-schnapp: Pilze ab

Einfach und gesund

Wie das Züchten funktioniert? Die einzelnen Blöcke des Bio-Substrates werden aufgestellt, nach zehn Tagen wird geerntet. Und zwar mit der Schere, dann heißt's ab in die Verpackung, wo Sonja Weihsmann Hand anlegt. "Wir arbeiten nach dem 'First-in, First out'-Prinzip", erklärt der Züchter Michael Doppler.Warum Schwammerl? "Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass sie eine perfekte Nahrungsergänzung sind, sie enthalten Vitamine und Aminosäuren, sind unbelastet, bio und frei von Umwelteinflüssen". Der 43-Jährige, der in Wien ein Bio-Mittagsbistro führte, verzehrt seine Schwammerl natürlich auch selbst: "Am liebsten mit Pasta auf asiatische oder italienische Art. Also mit Soyasauce und Ingwer oder Paradeissauce", verrät er.Im Großhandel gbit's die 'Kogler Pilze' bereits zu kaufen (SPAR), den "Ab Hof-Verkauf" strebt der Unternehmer an. Aber bis dahin können sie im "Das Kogler" unter Manfred Kropf erworben werden. Rezepte gefällig? Dann einfach hier reinklicken.