LINZ (rei). Bärenstark und voll auf Kurs präsentiert sich Bad Leonfelden in der Landesliga Ost, wo im dritten Saisonspiel im Duell zwischen dem Ersten und Zweiten Admira Linz der dritte volle Erfolg eingefahren werden konnte. Die Admiraner kickten befreit auf, fanden aber nach einem Doppelschlag nach der Pause nicht mehr zurück in die Spur. "Es war ein sehr wichtiger Sieg, denn wir haben gewusst, dass es dort auf keinen Fall leicht wird. Schlussendlich sind wir als verdienter Sieger vom Platz gegangen, weil wir erstens zwingender waren und das Pressing, das wir uns vorgenommen haben, schon in ihrer Halbzeit gezeigt haben. Mit dem Doppelschlag nach der Pause ist das Spiel sehr gut für uns verlaufen", sagt Offensivmann Benjamin Freudenthaler gegenüber der BezirksRundschau.